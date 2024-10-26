深圳女性勇敢房間　助陌生深漂女孩重整人生目標　療癒家庭創傷

今年4月底，小來在深圳龍華的沙元埔村，租下了一間臨街的房子。



房子是一室一廳，跟其他樓棟相距較遠，視野不錯，從窗户往下看，能同時看到三條寬敞的街道，「有一種條條大路通羅馬的感覺」。細細打量房間，小來發現房間收拾得很用心，傢俱、生活用品、房間裝飾都花了一番心思。小來喜歡這個被傾注了生活熱情的房間，迅速與上一任房客熊熊約定了續租事宜。

小來4月初來到深圳，借居在朋友的住處，日常起居很不方便。當時她還未找到工作，情感關係上也處於低落狀態。熊熊也是女生，準備搬到距離公司更近的住處。得知小來的處境後，熊熊婉拒了另一名有意向續租的看房者，把房子租給了小來，還留下了不少生活用品。

租下這間房子後不久，小來拿到了一個理想的offer，這個崗位對專業、能力的要求特別細緻，她恰好都符合，崗位工作內容也是她喜歡且擅長的方向。她一度覺得，這是房子帶給她的職場好運。

深漂女孩的落腳地

平順的日子把小來拽出了低落狀態，這間房子樓下有個幼兒園，每天早晨她是被小朋友的吵鬧聲叫醒的。孩子們的活力也感染着小來，「有一個小朋友的聲音超級大，每天我都能聽見他那聲『嬌嬌老師，早上好』，他應該特別喜歡嬌嬌老師」。小來很感激熊熊，她覺得這一切都與熊熊最初給到她的温暖有關。

看房子那天，兩人第一次見面，注意到小來狀態不好，熊熊分享了自己的一段經歷——她有段時間一個多月也沒有找到工作，沒事的時候就在陽台放空自己，吃吃喝喝，看着樓下人來人往……熊熊安撫小來，

「你在這兒安心住着，我冰箱裏的東西你直接用，不要想那麼多，不要急，先好好療癒一下自己，等想找工作的時候再去找。」



小來房間一角（小來供圖，深圳微時光授權使用）

熊熊的關照，讓小來萌生了一個想法——在自己的房子裏，為陌生女性提供一個臨時落腳地，她希望能幫助到剛來深圳的那些女生，有了這個暫時的「宿舍」，女孩們可以更從容地求職，篩選更合適自己的工作，更順利地在這個城市立足。她給這個計劃想了一個名字，叫做「勇敢女性房間」。

她開始細細規劃這個設想，房子太小，一次只能接待一個女生。只有一間卧室，如果新房客入住，她就把自己的大牀讓給對方，自己在旁邊打地鋪。兩個女孩夜裏可以卧談，交流各自的人生困惑，還可以結伴出門看電影、遊玩。這種相處模式小來不陌生。

2020年，正在讀碩士的小來休學了一年。學校生活沉悶壓抑，她所學學科就業面較窄，無論是同學、還是親友，都認為考公務員是最佳選擇。她想逃離這條被規定好的軌道，又不知道自己該走一條什麼樣的路，於是她決定先踏入社會，摸索自己的能力和興趣方向，再回到學校讀書。

離開學校，小來的第一站是深圳，她落腳南山的一家青年旅社。旅社裏人來人往，住客形形色色，大都比她年長。其中不少住客，生活經歷曲折生動，很讓小來這個初出校門的大學生震撼。她從中也看見了人生的無數種可能性。

住客當中，讓她印象最深的是小羽。當時是週六，一大早小來在牀鋪上聽到敲字的聲音，她探出頭去，看到同屋的小羽正坐在牀上敲電腦。 兩人攀談起來，小羽告訴她，自己正在寫小説，寫到某處情節思路卡住了，「我準備晚上去酒吧，把這個情節搬到現實生活中，看它怎麼往下發展」，小羽説。

那天晚上，小來跟着小羽去了酒吧，旁觀小羽在酒吧裏對着兩個陌生男人「導演」劇情。

那晚給了我很大的震撼，長見識了。小羽帶給我的衝擊，就是最開始深圳給我的印象，就感覺這個地方很新鮮，很好玩，想做什麼事情好像都沒有什麼太大的阻礙。 小來

2023年一整年，迫於家人的壓力，她輾轉不同的省市參加公務員考試。在這期間，她也住過不少青旅，短短幾年過去了，她發現青年旅社的氛圍與兩三年前大不相同，「大家住在一個房間裏，誰也不理誰，防備心比較重。你也不太敢在公共區域裏跟人打招呼，很怕打擾到對方」。小來希望創造一個她在南山那家青旅居住時的生活氛圍，人與人的邊界能迅速打破，大家能放鬆地分享自己的經歷和想法。

勇敢女性房間要接待其他女生，要先把自己的房子收拾得更宜居一些。二手網站上淘東西時，小來認識了女孩Hedy。Hedy租住距離沙元埔村1公里左右的城中村裏，她已經退掉房子，準備離開深圳。

小來上門挑走了Hedy房間裏的一半的家居用品。小來觀察到，Hedy的房間收拾得舒適妥帖，看起來很温馨。不過，Hedy正忙着處理房間裏的物品，她跟房東已經協商好退租事宜，只想儘快清空房子。兩人碰面後的第三天，Hedy已經到了成都。當天，因為淘的東西太多，Heby把小來送回沙元埔。兩人在小來樓下的小飯館裏吃了頓飯。

飯桌上，Heby分享了自己在深圳的短暫時光，她來深圳還不到半年，一直做銷售工作，她性格內向，銷售崗位的工作做得磕磕絆絆，一直很不順利，這是她急於離開的主要原因。除此之外，Heby在深圳沒有一個朋友，她覺得特別孤單。小來也留意到，在Heby房間的冰箱、桌子上，放着她與朋友的合影，朋友送的小紀念品被她安置在桌面上，「能看出她非常看重友情」。

如果我們能早點認識，可能她在深圳就不會那麼孤獨，也不會那麼着急地離開了。 小來

第一位房客——應屆畢業生鯨魚

小來接待的第一名房客，是一名來深圳面試的應屆畢業生鯨魚。鯨魚看到小來的小紅書招募筆記後，主動聯繫上她。小來在招募筆記裏，詳細地介紹了自己的「勇敢女性房間」計劃，也一併分享了自己的經歷。

她會給新房客準備一次性牀單被罩和洗漱用品，除了大牀，房間裏的大多數家居用品，以及冰箱裏的食物，房客都可以使用。此外，她也給未來房客列了幾條簡單的生活要求，比如愛乾淨。兩人聯繫上後，出於安全和日常相處上的考量，小來問了鯨魚的基本境況，並要求鯨魚在入住前一天發一張身份證照片。兩人也商量好，鯨魚每日付給小來50元人民幣房費。

「勇敢女性房間」屋內（小紅書@來一斤）

按小來的設想，她收取的單日費用不會超過百元，數額可能會隨房客的經濟狀況、房間的居住舒適度浮動。當然，社交平台上也有不同的聲音，有人質疑她是騙子，

「深圳的人都忙着打工，哪有時間搞這些。」



也有人擔憂安全問題，

「招陌生人進家裏，不説會不會因為生活習慣發生很多矛盾，安全問題也沒有保障啊。」



幸運的是，目前小來接待了四位房客，共同生活的體驗都還不錯。面對陌生訪客，如何保護自己和財產？在這一點上小來沒有任何經驗，考慮得也不多。鯨魚來到住處的第一天，小來還抱有一絲警惕心，特意把自己的筆記本電腦等貴重物品鎖進行李箱，才出門上班。只隔了一夜，小來就對鯨魚完全放下了戒備。

來深圳之前，鯨魚已經接到了幾個面試邀請。不過，鯨魚最初的面試並不順利，小來注意到，鯨魚説話時吐字不太清晰，且語速過快，有時她都聽不清楚話意。考慮到這一點，小來建議鯨魚面試時把語速放慢。鯨魚接受了建議，此後又經歷了幾天的面試，鯨魚順利拿到了offer，離開了小來的住處。

第二位房客——來自上海的麵包

第二個房客麵包來得特別匆忙。一大早小來剛醒來，就看見麵包發來的私信。「你什麼時候過來」，小來問。「現在就來」，麵包回覆。「當時很猶豫，太匆忙了，而且我得趕着去上班」，不過小來沒有直接拒絕，她在刷牙洗漱的間隙打開對方的小紅書賬號，不同於鯨魚賬號上的一片空白，麵包的主頁分享了很多生活經歷。

看完麵包的分享，小來心裏踏實了不少。她回覆麵包，「我8點鐘出門，你8點前能趕到就行」。麵包還真的在8點前趕到了，在樓下兩人見面了，小來拍了一張她的身份證照片，交給她一把鑰匙，便匆匆忙忙趕往地鐵站。這一次，小來來不及收拾自己的貴重物品，筆記本電腦就攤在桌子上，「時間太倉促了，我想相信她一次。後面想想，還是太大膽了。」好在麵包值得信任。

麵包從上海來到深圳找工作，在小來的住處前後待了68天。來深圳之前的一年多時間，麵包一直沒有上班，她熱愛電影，希望在上海的電影圈子找到自己的職業方向。經歷一年多的瞭解，麵包放棄了嘗試，

「還是得現實一點，找份工作」。



深圳，就是她回歸現實的落點。來到小來家裏的頭一個月，麵包在求職上提不起精神，「（找工作上）幾乎什麼都沒做」。一段時間的相處下來，小來觀察麵包的狀態，「感覺她好像有點逃避，可能是上海的探索不如意，她有點沮喪，認定自己就找不到喜歡的工作」。

一個月過後，麵包手裏的積蓄所剩不多。坐在一起聊天時，小來開解麵包，要正視現實，如果不能進入自己喜歡的領域，那就發揮個人所長，找自己擅長的，企業文化、辦公氛圍跟自己合拍的工作。這次交談過後，麵包振作了起來，認真在招聘軟件上物色職位，投遞簡歷。

小來注意到，一開始麵包還沒有那麼大的熱情，直到她遇到喜歡的那家公司。確切來説，麵包更喜歡那家公司的創始人，創始人是位女強人，她的人格魅力、創業經歷打動了麵包。面對心儀的機會，麵包有些膽怯，「她很想去，又很怕自己應聘不進去」。一開始確實不順利，她往這家公司投遞的第一份簡歷，被HR婉拒了。小來鼓勵她再試試，「一個HR拒絕你沒關係，你可以跟公司其他HR溝通，再爭取一下」。

小來現在的這份工作也是爭取來的，她的簡歷一開始也被HR拒絕了，她在招聘軟件上又多問了一句「哪些地方不合適」，對方又細細瀏覽了她的簡歷，這才給她發來面試邀請。考慮到下一次投遞的勝算，小來掃了一眼麵包的簡歷，「只有薄薄一頁紙」。細細看過後，小來發現，簡歷上「很多個人優勢和項目經歷都被她省略掉了。」兩人坐下來，一起討論如何豐富簡歷內容。

小來替麵包分析了心儀崗位的要求，比如崗位辦公地點在中東，生活環境比國內艱苦，麵包有入伍經歷，如果在簡歷中寫明這點，一定會成為加分項……調整簡歷後，麵包按小來的建議，給這家公司另一名HR發去了簡歷。經歷了緊張的準備，幾輪面試之後，麵包最終收到了錄用通知。

目前面包正在中東工作，她在朋友圈裏分享自己的生活，跟同事看沙漠落日，喝駱駝奶……從微信聊天和朋友圈的分享，小來看得出麵包對新生活的熱情。麵包告訴小來，她想抓住更多與同事結伴出門的機會，多走走多看看。

更多的女孩加入計劃

她們的職業困惑身邊的朋友也加入了小來的計劃。同住沙元埔的一位朋友離開深圳後，把房子委託給小來處理續租等事宜，小來在這套房子裏接待了一位來深圳求職的女孩。熊熊搬離沙元埔後，搬到沙井片區居住，她出差較多，也打算出差期間，把房子留給需要暫住的女生。

小來在出租屋內接待了更多的深漂女孩們（小紅書@來一斤）

在和麵包共同生活期間，小來還迎來了一位短住的背包客火象，火象從香港趕過來，準備去貴州旅行，深圳是她的中轉站。火象20歲出頭，近一年來窮遊了十幾個國家。三個人短暫交流後，迅速達成了同居的約定，她們還在房間裏一起做了場直播。

這個房間裏，小來與房客、朋友們進行好幾次主題性的對話。這些朋友，有小羽，小來的閨蜜Q，麵包的好友F，還有被小紅書上的邀約筆記吸引來的陌生女孩。今年端午節前，小來一再邀請Q來深圳做客，小來想幫Q理順她在職業選擇上的內在困境，她對Q説，

我這邊有好幾個朋友，都是特別有勇氣的女生，來跟大家好好聊聊，肯定會有幫助 小來

Q大學畢業後，接連考了幾年，才踏進老家體制內的門檻。上岸後Q發現，這份職業以及工作環境根本不適合自己，她非常苦悶，又深陷其中。這個「鐵飯碗」耗費了她幾年光陰，她不甘心輕易放棄，她也不清楚，一旦拋棄「鐵飯碗」，在目前這個就業環境下還能不能找到理想的工作。

端午假期，Q放棄了與異地男友見面的機會，從老家趕到深圳。夜裏，倆人與麵包、小羽擠在一個房間裏，進行了長時間的卧談。在小來這個房間裏，職業困境、自我價值如何實現、生存與理想的矛盾，幾乎困擾着每一個女孩。麵包大學畢業後，做着一份與所學專業相關的工作，但工作內容令她厭倦。

一年多前，她跳出了原本的職業軌道，去上海尋找與電影相關的工作機會，在電影圈子輾轉一年多，她絕望地發現，以自己眼下的專業積累和能力，在電影行業找到一個足以維生的職業幾乎不可能。剛來深圳時，麵包心灰意冷，她認定「能做的事情自己一定不想幹，想幹的事情又做不了」，這也是她一開始找工作缺乏動力的原因。

一直在寫小説的小羽，人生夢想是成為三毛。剛畢業時，小羽做外語培訓老師，受行業環境影響，最近幾年她一直靠家政工作養活自己。這份工作她做得「很割裂」，穿上工作服，她是温順周到的家政工，脱下工作服，她是我行我素、放縱不拘的自己，泡酒吧，做三毛夢，與不同的帥氣男人約會……

當初在青旅認識小羽時，小來就聽她提起過想做國際郵輪的海乘，這是她渴望的職業。「但她始終沒有着手去爭取，她講過很多理由，覺得時機不夠，（這個職業）離自己有點遙遠，還想再玩一下……感覺還是有點畏怯。」

今年，幾個女生擠在小來的房間卧談時，大家幫小羽分析了一番，

「這個工作是不是她想要的，這個工作的價值是什麼，比如可以去很多地方，觀察各種各樣的人。」



在別人分析過後，小羽專門補充了一點，郵輪工作帶來的豐富閲歷，將成為她寫小説的靈感富礦。「她想成名，像三毛那樣，活得驚世駭俗」，小來評價小羽。

這次卧談過後，小羽開始搜尋海乘的工作機會。事情遠比她想象得順利，目前她已經拿到了某國際郵輪的錄用通知，正在等待隨船出海。研究生休學前，關於我是誰，我要成為誰，小來心裏有很多困惑，由於父母的打壓式教育，她一直「不知道自己有什麼價值」，她讀了很多書，看了很多傳記類電影，希望從別人的經歷中尋求答案。只是，這些努力收效甚微。

休學那一年，抱着體驗的心態，她做過婚戀平台銷售、電商運營，擺過地攤，賣過鮮花……一年的兜兜轉轉中，她浸泡在不同的環境中，與形形色色的人接觸，逐漸發現了「一些擅長的東西」，比如擅長跟人打交道，在策劃活動上有很多新奇的點子……

我跟麵包交流過，我們都認同一點，你不能光去想，你要踏足生活本身，想到什麼就試着去做做，在生活中創造一些東西，慢慢地就能搞清楚自己想要的是什麼。 小來

去打破原子化困境一起生活兩個多月，小來和麵包也互相影響着對方的生活態度。以前，麵包覺得租住的房子能省則省，沒有必要花費太多金錢、心思去收拾和佈置。在小來房子裏生活這段時間，小來總拉着她討論，房間裏該添置什麼，這裏那裏該怎麼裝扮……兩人有商有量地，把房子一點點地收拾得更加舒服。慢慢地，麵包感覺到一個安適小窩帶來的慰藉，「後來麵包跟我説，她以後租房子，也要好好弄一弄」。

女孩們從交流中療癒彼此

麵包對於「吃」非常講究，每天早上，她拎上樓的早餐「都不重樣的」，小來天天吃着同一家店的早餐，「不知道樓下還有這麼多好吃的」。兩人一起去香港和潮汕遊玩，一路上的美食攻略都是麵包研究的，「我只需要跟着她走，準沒錯」。麵包的飲食習慣也影響了小來，「以前我從來沒有吃過鴨貨，她很愛吃，認識她以後我才開始啃鴨頭」。

在餐食上小來要求不多。在休學遊歷之前，她很難從食物中體會到享受和快樂。這與她的成長經歷有關，「從小到大，每次坐在飯桌上，我媽不是在訓我，就是在訓我爸，再好吃的東西，你吃到嘴裏心情也不會好」。

小來一直處理不好與父母的關係。在她的房間裏，原生家庭帶來的人生困境，性別議題，是女孩們交流最熱烈的話題。在小來的成長過程中，家庭環境壓抑而窒息。母親控制慾極強，小來的高考志願，是父母瞞着她填報的，志願遞交後，母親才電話告知她。

在人生最關鍵的這一步上，父母的專橫差點擊垮小來，不情不願地進入父母挑選的大學，很長一段時間裏，她意志消沉，情緒抑鬱。研究生畢業前夕，母親又發動親友輪番電話轟炸，逼她考公務員。一直以來，母親動用一切力量支配她的人生，隨着獨立意識增長，她用盡全力試圖擺脱控制，兩人的關係愈發劍拔弩張。

在第一位房客鯨魚身上，小來看到了一種想象之外的母女關係。鯨魚父親早逝，母親重新組建了家庭，她在農村由爺爺奶奶養大。短暫相處的幾天裏，小來驚訝地發現，鯨魚跟母親在電話裏的交談非常親密，當時恰逢母親節，女孩特意在網上給母親挑選了鮮花和禮物。「我一直以為，這種情況她可能跟媽媽有隔閡，沒有想到她和媽媽那麼親近」，在這一點上，小來羨慕鯨魚。

麵包對自己的家庭也心存芥蒂。麵包有個弟弟，父母的重男輕女是她心裏的一根刺。其實，麵包與弟弟的關係非常緊密，她也清楚，父母也愛她，不管是教育支持還是日常生活，父母都盡力為她提供最好的。過去一年多面包沒有工作，家裏也給了她一部分經濟支持。

但是，父母對待她與弟弟始終有區別，比如小時候她和弟弟一起犯錯，被懲罰的永遠是她。家庭內部的不平等，讓麵包耿耿於懷。在gap之前，無論是學業還是工作，麵包都稱得上是別人家的孩子，「我這麼努力，就是為了告訴他們，我不比男孩差」，麵包説。與小羽一樣，麵包也想成名，她想成為強大的、富有聲望的成功女性，這樣她才能在社會環境裏獲得話語權，來改變女性在父權社會的不公平處境。

在麵包去中東之前，好友F特地從北京飛到深圳送別。F也在重男輕女的家庭中長大，身處的困境更難掙脱。F很優秀，在北京的工作很不錯，收入可觀。自她工作以來，父母對她提出了很多物質上的要求，對弟弟卻沒有類似要求，她心裏清楚，父母從她手裏拿走的錢，早晚會給到弟弟。在與父母的溝通中，她甚至感覺到了他們的潛台詞——「我們把你培養得這麼好，現在該你回報我們了」。處於這樣的家庭環境，F很痛苦。

她來深圳既是送別，也是為了跟女孩們傾訴，小羽也參與了這場交流。「F説，她總覺得父母好像不是那麼愛她，跟我們説着説着，她情緒爆發了，開始大哭」。聊天時F提到一件事情，話一張口她就不由自主地流淚。

小時候，F發現弟弟每次在沙發上睡着，爸媽都會把他抱回牀上，有一次，她也睡在沙發上，爸媽經過時沒有抱她。其實她在裝睡，她只是想確認某些東西，確認之後，她傷心極了。F記得，弟弟沒出生時，父母對自己很好，小時候她覺得弟弟分走了父母的愛，為了把愛爭回來，她表現得乖巧懂事，學習很努力。每次考出好成績父母就會誇她，這給她形成了一種錯覺，「只有我更努力，才能得到父母的愛」，那樣「我才是有價值的」。

即便F步入社會，經濟獨立，生活平順，卻依然沒有辦法擺脱父母的情感要挾，「她明明知道弟弟的事情不該她來管，她也意識到家庭關係裏的很多問題，但是她掙脱不了，她習慣了用努力換取父母的肯定和喜歡」。這幾年，F看到很多女性主義的書籍，「想明白了很多事情」，「但潛移默化中，她對原生家庭形成的心理依賴，一時半刻還擺脱不掉」。

女性主義的接觸契機

來我這兒的女生，都非常非常關注女性主義。 小來

以前，小來對女性主義關注不多，聽到麵包、F，以及其他女孩分享的性別困境後，她開始重新審視女性在這個社會的生存現狀。

小來先前對性別議題不敏感，與她的成長環境有關。她是獨生子女，在家裏沒有感受過區別對待。家族中的女性親友大多比較強勢，在小家庭中大都掌握話語權，比如小來媽媽，在兄弟姐妹中排行老大，個性強勢，她幫忙弟弟妹妹，在他們面前也有着「大佬」般的地位，弟弟和弟媳的矛盾都要靠她調解。

在小家庭裏，媽媽也是如此，父親多數時候是服從角色。家族裏的一位女性親戚，在職場表現得非常自信，且敢於爭取，在仕途上頗有作為，媽媽一直期望小來能成為這樣的女性。讀大學時，媽媽鼓勵小來勇於追求愛情，「不要等着男孩子來追你，看到喜歡的就去爭取」，媽媽説。小來回憶道，「當時我都驚了，我媽竟然會這麼説」。

母女關係的複雜性也在於此，母親總試圖控制小來，但母親在女性意識上給了她很好的引導。類似的對話空間，小來之前也創造過。

校園中的「免費樹洞」

研究生畢業前一年，學校因疫情長時間封控。百無聊賴的大學生們在操場擺起地攤，某天小來在地攤閒逛時突發靈感，大家困在校園裏，生活憋悶，會什麼不擺一個「樹洞」地攤呢？

於是，她坐在操場上，面前擺上一張「免費樹洞」的紙牌。一開始是別人找她傾訴，大學生的煩惱集中在兩點，要麼是愛而不得的痛苦，要麼是求職的壓力，即將步入社會的迷茫。後來，攤位前的人羣越來越多，一對一的聆聽已經無法滿足交流，排隊的同學們在小來的組織下，三五成羣就同一個話題互相傾訴。

「免費樹洞」中一位同學寫下的卡片（小來供圖，深圳微時光授權使用）

後來，小來又在攤位上準備了一套心理小卡片，每張卡片上都有一張激勵人心的話，這更接近於一種積極心理暗示，經過攤位的同學都可以抽起一張鼓勵自己。再後來，小來又發明一種互相交流的方式，大家可以在攤位上拿一張空白便籤紙，寫下一句話，然後再從別人留下的便籤中隨機抽取一張，那張紙上，是其他人分享的話語，人與人之間依靠卡片，形成了某種流動。這個創意特別受歡迎，不少同學甚至養成了習慣，每天都要來攤位上抽取一次卡片。

一段時間下來，「免費樹洞」在校園裏廣為人知，攤位前聚集的年輕人越來越多，這裏不僅是一個傾訴的渠道，也成為大家認識新朋友的平台，「後來我畢業離校時，學弟學妹們説還想把它堅持下去」。

「免費樹洞」的嘗試，讓小來獲得了一種前所未有的成就感，她也從中發現了自己的某些價值，

我好像很樂於做這些事情，給大家創造一些互相交流的機會，拉近人與人之間的距離，創造一種社區化的生活狀態，免費樹洞是這樣，勇敢女性房間也是這樣。 小來

備註：為保護個人隱私，文中除小來外，其他人物採用化名



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【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】