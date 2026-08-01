總是喜歡同一類男生？研究揭理想型真相：原來你一直在找「自己」

近年因為韓國綜藝節目的流行，帶起了「理想型」一詞，假如要用比較道地的用語，就是「那杯茶」。每個人在愛情面前也會有一杯「茶」，顯示著我們喜歡的心上人偏向是哪一種類型。



有些女生偏愛陽光型男，有的喜歡斯文暖男，有的則獨愛粗獷大男人。你或許早已知道自己那杯茶是什麼味道，但你知道為何人類總會有屬於自己的理想型嗎？

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最近美國加州大學研究了多過一千對異性戀情侶以及他們的前度，發現了不論是認真的戀愛還是只是速食的交往，他們在選擇伴侶時都會挑選跟自己有著相同的特徵的人，例如是宗教背景、教育背景或是智商程度等。

所以說，原來理想型是真的有科學根據的！

研究為這現象也有提供了解釋，學者認為這是因為我們的生活習慣，讓我們認識著相類似的人，簡單來說，就是有吸引力的人通常會選擇同樣有吸引力的人作為伴侶。

久而久之，就成就了我們的理想型模式。可是，話說回來，有些女生總是在愛情路上遇上壞男人，或許也是因為她們的理想型設定吧！不過，愛情除了考慮客觀因素，兩人的溝通和相處也很重要，還是拿出真愛跟對方交往吧！

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