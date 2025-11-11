51歲單親媽媽再婚嫁小23歲視障男　兩人真心相守不懼質疑終獲認可

就算上一段長達27年的婚姻以離婚收場，但51歲的Elya Sudirman一點也沒有對婚姻感到害怕。



她不僅選擇再婚，而且對象還是比她小23歲、並且是視障人士（OKU）、28歲的Mohamad Aizat Aiman Halim。Elya表示，丈夫從一開始就坦誠自己左眼失明的缺陷，加上與自己四個孩子的合拍，讓她打開心扉，勇敢再婚。

雙方家庭也給予祝福，兩人在相識不到一年的時間後，於2023年11月12日步入婚姻殿堂。

據《Harian Metro》的報道指出，Elya受訪時回憶說：「我們是在TikTok上認識的，從一開始我就知道他比我年輕。他也坦白說自己在11歲時被鐵器刺傷，導致左眼失明。對我來說，這一點都不是問題。我也沒有因為上一段婚姻失敗而害怕再婚。」

她補充，她的孩子都已經長大了，當時四個孩子裏有三個已經成家，她覺得自己需要一個伴侶。其實也有很多男人接近她，包括一些已婚人士，但她選擇了現在的丈夫，因為她看到了他的真誠。

她坦言，雖然身邊也有人質疑為何選擇一個年輕又有缺陷的男人，但她始終相信緣分；再加上，Mohamad很會拿捏分寸，認真的時候表現成熟，也很懂得哄人。最重要的是他願意包容，也會分擔家務，表示兩人真的很合拍。

Elya也說她與丈夫的家人相處融洽，婆婆只比她大兩歲，但她們相處得很好。她現在還在吉打錫（Sik）的夫家餐館當幫工。孩子們也都接受，畢竟他們的年紀和她丈夫相差不大。

另一方面，Mohamad Aizat Aiman也坦言，是Elya的真心打動了他：「在認識她之前，我也和其他女人交往過，但常常在她們得知我左眼失明後就被拒絕了。對我來說，這種拒絕已經是常態。可是Elya不一樣，她在婚前就來見我的家人，也真心接受我的缺陷。這讓我非常感動，所以我認定了她。」

祝福兩人長長久久！

