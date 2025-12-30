日藝術家夫婦姐弟戀相守46年　辭職隱居深山　把生活化為藝術設計

在日本著名的湘南海岸邊，有一個叫「葉山」的小鎮。100年前昭和天皇在此興建夏日避暑別墅後，小鎮瞬間名聲大噪。46年前，藝術家夫婦真砂秀朗先生和妻子三千代，帶着剛出生的兒子，從東京移居葉山。



他們在小鎮就地取材，先生創立了自己的音樂廠牌，將這片美妙的自然風景寫進樂譜裏；太太三千代作為服飾藝術家，鑽研用當地植物，做手工染織布設計服裝。

此外他們組織舉辦葉山藝術節、音樂節，給年輕藝術家提供駐地創作的機會。

藝術家夫婦真砂秀朗先生和妻子三千代（一条授權使用）

近兩年，年過70的真砂先生屢次來中國演出。

一条曾在2019年探訪真砂先生。當時他重新設計了自己住了30年的家，把普通的兩層小樓改造成集畫廊、工作室、住宅於一體的空間，並取名「明風」。

我們的日常生活慢慢成了各自藝術創作的一部分，而這種體驗我們希望能傳遞給更多人，所謂生活，也是一種設計，不是自己親手規劃，生活將會變得毫無意義。 真砂秀朗

自述：真砂秀朗

隱居深山 住進畫廊

1979年，我們搬來葉山生活。因為昭和天皇的度假別墅在這附近，所以從100多年前開始，這裏就形成一種度假文化，但因為住在這兒的普通人也不少，所以這種度假文化與日常生活非常巧妙地混合在了一起。

剛來葉山的時候，是一種旅行的心情，完全是原始風光，很像巴厘島，靠山背海，別墅群被大片大片的原始森林包圍，雖說地理位置上距離東京才一個小時的車程，但心裏感覺是去到了很遠的地方。

我們住的這棟房子，是流水別墅的建築師法蘭克·萊德·韋特（Frank Lloyd Wright）的徒弟，日本建築師遠藤新所設計的，有80年的歷史了。這次改造最大的目的，是將這棟80年老建築中的精髓保留，並加入時代的新鮮感，把畫廊引入家中。

改造施工的兩個半月時間裏，我們暫住在朋友的海邊別墅，那是一個純白的空間，眼前只有一片海無限延伸，在那環境中，整個人好像都歸零了，開始重新思考究竟生活中真正需要的東西是什麼？

這棟兩層樓的建築，原本一樓是客廳和餐廳，二樓是起居室。現在一樓統統變成了我和三千代兩人的工作及展示廳。

從玄關進去，正中間的房間，是我為三千代特別設計的，屬於她的展示空間。她是一位服裝設計師，現在展出的最新一季的設計，那客人可以在這邊試裝、對設計進行探討。

左邊的這一個大空間原本是客廳，現在作為我的工作室，一般畫大幅作品的時候我會在這裏。右邊還有個小畫廊，用來展示我的繪畫作品。

這兩三年裏，我和妻子都喜歡上中國茶，所以在設計家的時候，各個空間都做了一張茶席，保證隨時有地方可以坐下來喝茶。中國茶之所以吸引我們是因為東方文化中的文人氣息，就像山水畫中那樣，有茶和花，生活慢慢地也變成了藝術的一部分。

廚房是改變最大的的地方，用了最新的建築材料做基礎設施，包括地板、牆面。畢竟80年前的設計，灶台還都是用土磚堆砌、燒柴生火煮飯的，已經不符合現代人的生活。

這次家裏所有的室內設計都是我來設計，傢俱也是自己畫完了圖紙，找工匠職人來實現。我還給這個空間取了名字叫「明風」，「明」由漢字日與月組成，代表一種時間的組成，「風代」表一種新鮮感吧，希望這個家一直都有新風吹進。

生活也是一種設計

我大學是在東京藝術大學唸的設計，在我自己的摸索中，所謂設計就是創造出具體的看得見的東西。以此來喚起人們心中某些抽象的感知，可能是通過音樂，可能是通過繪畫。我會有很多表現手段。

70年代，還在讀大學的我，也是聽着歐美流行音樂，當時的日本流行文化都學美國，時間久了，我對這股風潮是有疑問的。

於是我決定到印度去看看人類文明的起源，在那裏我接觸到了印度橫笛，後來又在美洲印第安的古村落遇到了豎笛，這些古老樂器所發出的悠遠之聲，給了我很大創作上的靈感。

在結束了一段自我尋找之旅回到東京後，我遇到了妻子三千代，當時我們都在東京最時髦的南青山工作，她是時裝設計師比我大幾歲，我是平面設計師。

大家住在同一棟公寓樓裏，相識相戀。結婚後沒多久，因為有了孩子，我們夫妻倆就決定都辭掉工作，帶着肚子裏的寶寶去環遊世界。孩子出生後，我們全家在巴厘島住了好幾個月。如果說去印度是為了尋找自我，在巴厘島，我和三千代找到生活的真諦。所謂衣食住，是必須和自然融為一體的。

藝術創作、日常生活、農野勞作，我突然意識到這三者是不可分割的。來到葉山後，我就有開始農作。距離家車程10分鐘的一片山谷，我在那兒租了五塊小梯田，已經種稻谷有20年了。

使用冬季淹水不耕起農法。簡單來說就是到了冬季，不耕作而是在田裏蓄滿水，一直到春天開始播撒種子。用這種務農法，不用耕種、不放農藥、不施肥料。只是鐵鏟、鐵鍬、鐮刀等簡單工具就能搞定。我們家裏這20年從沒有買過稻穀類的糧食、全都是我自己種植，像種我們一年兩人份稻穀的量，真的就和做庭院工作一樣輕鬆。

我有很多個身份，畫畫、也做音樂。之前2005年日本愛知縣世博會，政府建造了一個地球村，那裏面所有的視覺就都是我設計的。

這次為了「明風」的開幕，我還特地創作了一組新作品，名為「門」，心中對於未知世界的探索大門，一直都在那兒。

還有之前為兒童做過一套繪本，被英國圖書雜誌評為「全球最具代表性的兒童讀物之一」。以彩虹為主題，從孩子的視覺出發，通過顏色、形狀去更好的了解這個世界。這套書籍在90年代出版，最近有聽到說，小時候看這套書繪本的小孩，現在已經做媽媽了，開始給自己的孩子看這套書，感覺自己的設計得到了生命的傳遞。

音樂的話，至今也出過15張專輯以上，所以我也很難定義自己，究竟是做什麼的。對我來說，生活也是一種設計。

靈魂伴侶46年

我和三千代，是靈魂伴侶。作為共同都是創作者，日常的生活一直都是我們創作的源泉，兩個人在一起互相刺激互相扶持，一路走了46年。

三千代是只做女裝的，但我有音樂演出、或者上舞台表演的時候，她都會幫我準備服裝，與其說我穿着她設計的衣服，應該是因為她的設計，我的演出才變得更加精彩，非常喜歡她的品味。

有一位我一直合作的鋼琴演奏家黃永燦先生。最初介紹我們認識的就是三千代，我們第一張專輯的監製也是三千代。

我們倆，既是對方最初的欣賞者，也是對方的批判者，是愛人、是家人、也是朋友，可以說相處模式非常的多元。

從年齡上說，我們都步入老年了，但我們倆的創作狀態和30歲的年輕人沒什麼區別，甚至比他們還年輕。雖然人總有一天會終結，但創作是永恆的，直到死為止，我們倆都願意為此付出所有。

