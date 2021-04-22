減肥｜6大減肥陷阱提防牛油果　林芊妤過來人心聲：沙律愈食愈肥

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-22 18:00

減肥｜林芊妤Coffee不時分享運動與減肥心得，她早前提到「減肥食品陷阱」，原來不少看似健康的食物，卻有機會愈吃愈肥，包括「港女」最愛的牛油果，沙律、乳酪等也未必如大家想像般，多吃就瘦，看看營養師如何拆解這些「減肥陷阱」！

【林芊妤Coffee】林芊妤近日就流產一事澄清，指自己非因接種疫苗後流產當事人。更指因討論區的言論而影響心情，她也有因流產而不停怪責自己，不過後來她想通了，決定不再深究、再接再厲。（coffee89921@IG）

「減肥食品陷阱」易愈食愈肥：牛油果也會致肥 沙律與乳酪不一定健康

減肥與健康，時時被扣一起，不少人會選購健康食品，希望愈吃愈瘦。不過，那些看似健康的「減肥必食食品」，其實未必能有助減磅，例如「港女」最愛的牛油果。

香港營養師學會認可營養師吳瀟娜指出，牛油果的脂肪主要是不飽和脂肪酸，有助減少血液壞膽固醇及增加好膽固醇含量，有利心血管健康，豐富的纖維量也有助腸道蠕動，預防便秘及增加飽肚感，但即使是「好脂肪」，也會致胖，以此為減肥食品，隨時弄巧成拙。要吃，也要有「技巧」地吃。

【林芊妤Coffee】林芊妤曾曾享「減肥食品陷阱」，列出她曾經也以後十分健康的減肥食物。（Coffee林芊妤影片截圖）

Coffee 列出數款「減肥食品陷阱」，包括沙律與乳酪等等，她說，也曾以為健康及有效減肥，但其實並不一定，吃沙律還要注意選用了什麼食材，至於果味乳酪，原來也會高脂高糖，經常吃反而容易愈來愈肥。營養師吳瀟娜則提醒，無論吃甚麼，也一定要細閱營養標籤。究竟有什麼減肥時經常選擇的食物，其實潛藏變肥陷阱？

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