近藤真彥再爆不倫戀　傳曾辜負梅艷芳　「世紀渣男」是怎樣煉成？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-05 22:00

日本曾紅極一時的近藤真彥，由「一代男神」變成「世紀渣男」。當年他令中森明菜崩潰自殺，後來更逼她在記招上為自殺道歉，更有傳梅艷芳也是他的出軌對象之一。正當大家以為近藤真彥婚後會修心養性之際，去年卻爆出他與年輕廿多歲的圈外人發展婚外情，近藤承認出軌，所屬尊尼事務所於4月30宣布他即日離開公司，結束超過40年的合作關係。

近藤真彥被傳媒拍攝到與一名年約30年的女子到沖繩的高級高爾夫球場，懷疑背妻「偷食」。（節目截圖）

近藤真彥疑背妻偷食 「父女戀」長達5年

今年56歲的近藤真彥是80年代當紅偶像，當年紅極一時，與田原俊彥及松田聖子的歌曲一推出，定會打上當年Oricon榜首，更多次亮相《紅白歌唱大賽》；可這位一代偶像也十分花心，有指當時與中森明菜拍拖時搭上梅艷芳、松田聖子等，一腳踏多船。他的處理手法更被稱為「世紀渣男」。

所謂浪子回頭金不換，近藤真彥與圈外太太結婚，育有一子，當外界以為他已修心養性之際，卻發現他與比他年輕廿多年的女子在沖繩密會。據報導，二人相識5年，在飯局中一見鍾情，女子更為了他與同居男友分手，而近藤真彥則「包養」她。「渣男」個性廿年未變，唯一「改進」的是他沒有推太太出來道歉，近藤真彥承認出軌，並會離開工作40年尊尼事務所，專心做車隊教練。

當年只有二十多歲的中森明菜與近藤真彥相戀，每次唱《難破船》一曲時，豆大的眼淚也會滑下來，是太投入歌曲，還是歌詞根本唱出心聲？（節目截圖）

一代歌姬中森明菜為他自殺 「金屏風」宣布分手

近藤真彥「世紀渣男」的稱號，絕非浪得虛名，不得不提當年他與一代歌姬中森明菜的「金屏風」事件。

中森明菜在14歲那年參加電視台的歌唱比賽而出道，樣貌可愛清純，嗓子卻低沉、帶點反叛味道，令中森明菜在出道3年後迅速走紅，更連續兩次獲得日本唱片大賞。當年她與近藤真彥因拍攝電影而結緣，中森明菜在節目中大方承認戀情，而近藤真彥也曾在錄影中途情不自禁脫口說要去買戒指。二人同居豪宅，可是熱戀過不了多久，近藤真彥再三傳出出軌傳聞，對象更是她的「死對頭」松田聖子。

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中森明菜最終不堪感情受創，在同居住宅中割腕輕生，有傳傷口長達8cm、深2cm，幾乎要把左手切斷，近藤真彥立即把她送院，經6小時的手術才把她救回。同年除夕當天，中森明菜與近藤真彥忽然一起開記者會，近藤真彥卻姍姍來遲，讓中森明菜一人面對，為自殺道歉；近藤真彥終於來到，卻只談自己的事業，否認與中森明菜的戀情。當時，記者會擺着金屏風－日本藝人舉辦婚約記者會時都會擺出金屏風當背景，很多人都認為中森明菜被騙來記者會，也被推出來自己一人承擔近藤真彥的錯。

「金屏風事件」後，近藤真彥被稱為「日本第一渣男」，翌年便宣布與圈外女友結婚，而中森明菜的事業也開始走下圾。近藤真彥如今又與31歲女社長出現軌，看來中森明菜當日錯愛，真是錯到底。

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