陳秀珠曾為愛棄事業　高齡未婚生子樂做單親媽：女人不一定要結婚

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-07 00:11

【一笑渡凡間／陳秀珠】由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒等主演的古裝喜劇《一笑渡凡間》題材輕鬆搞笑，更邀來陳秀珠與杜燕歌飾演的兩夫婦，受到觀眾喜愛。陳秀珠在劇中飾演繡莊老闆「孤姐」，剛強具霸氣；其實在鏡頭外，陳秀珠也同樣獨立堅強，曾言女子即使生子，也不一定要結婚。

【一笑渡凡間】陳秀珠在劇中飾演繡莊老闆「孤姐」，剛強具霸氣；其實在鏡頭外，陳秀珠也同樣獨立堅強，曾言女子即使生子，也一定要結婚。（陳秀珠@微博）

陳秀珠港姐落選卻成當家花旦 情路崎嶇曾為愛情放棄事業

62歲的陳秀珠於1979年參選香港小姐競選，雖然三甲不入，但落選後她卻隨即加入無綫，不但飾演多部古裝劇集，如《蘇乞兒》、《射雕英雄傳》與《雪山飛狐》等等，也為不少節目當主持。陳秀珠當時的古裝造型大受讚美，被列為最適合穿古裝的女藝人之一，而陳秀珠亦不時在訪問中自信道，雖然落選，但她自覺當年自己是「港姐第4名」，更笑言做人當然要有自信，說：「不然選來做甚麼？」

陳秀珠的古裝扮相嬌俏可人，曾是美女花旦代表之一。（《笑傲江湖》劇照）

陳秀珠曾活躍於電視劇最鼎盛的年代，與戚美珍、陳玉蓮、翁美玲等花旦同期。當年的陳秀珠不過二十有多，性格又活潑開朗，據說當時她的追求者甚多，有傳她曾與地產界才子、美國籍男友及馬來西亞富商相戀，可惜全都未有開花結果，都是分手收場。陳秀珠過去在媒體訪問中曾言：

我當然也想做少奶奶，但「想」和「得到」是兩回事，經驗告訴我還是靠自己好。 陳秀珠

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陳秀珠當高齡未婚媽媽：女人生子 不一定要結婚

有指陳秀珠當年她曾飛到馬來西亞，放下演藝事業，與男友一起開餐廳，但不久後她獨自一人返港。雖然回來後，已沒從前女主角身份，變成了配角，但她能屈能伸，即使擔演的角色都是「御用師奶」、「御用媽媽」等等，但陳秀珠敬業樂業，令每次演出都爐火純青，令觀眾留下深刻印象。

1999年，當時約40歲的陳秀珠突然宣布懷孕，再次成為傳媒焦點。陳秀珠在美國產子，有關兒子生父問題，她堅持絕口不提，一直未有公開爸爸的身份，同年她接受訪問時坦言：

一直想要自己的孩子，卻不一定要結婚。 陳秀珠

【一笑渡凡間】陳秀珠如今是深入民心的「御用媽媽」，更曾與陳山聰演情侶，演技爐火純青。（joelshanchung＠IG）

當年未婚、高齡產子並不容易，不免會引來揣測或閒言閒語，但陳秀珠就指，其實每個女人到了人生某階段，都會考慮要不要生孩子，當時她就正處於那階段，她起初也曾擔心別人會歧視，但幸好身邊朋友、家人等等都十分包容，令她自覺單親媽媽，與一般媽媽無異，不必自覺缺少甚麼。陳秀珠表示自己原本是想生女的，因為覺得女仔會陪伴在媽媽身邊，生仔等如幫人「養老公」，但一切還是天注定的。提起昔日高齡未婚生子，陳秀珠說道：

是搵命搏，但我好想有個伴。

陳秀珠一切以兒子為先，戲裡戲外都是好媽媽。(陳秀珠@微博)

我不是一個喜歡想當年的人，這太辛苦了。 陳秀珠

陳秀珠雖然多年來不乏追求者，但還是想待兒子長大，才考慮自己的愛情事，一切以兒子為先。那怕兒子今年已是22歲，但對於尋找另一半，陳秀珠已看得雲淡風輕，但也將來之事無人預計，如果緣份真的出現，陳秀珠表示：「如果有他一定要對我的小朋友好。」戲裡戲外都是好媽媽的陳秀珠，也演繹了女子成家，不一定要找男子相伴，家庭的定義開闊許多。

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