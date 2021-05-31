中女唔易做｜楊思琦曾被指拜金　自強養家不釣金龜：中女不是豬扒

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-31 22:00

楊思琦｜楊思琦近日活躍幕前，在ViuTV的《中女唔易做》以及無綫的《開心大綜藝》都看到她的身影。楊思琦在節目中大談當年選港姐點滴，也在《中女唔易做》嘗試「貼地」生活，身兼多職，雖自覺體力大不如前，更指不怕被列入「中女」行列，自己心態仍然年輕。

楊思琦近日活躍幕前，在ViuTV的《中女唔易做》以及無綫的《開心大綜藝》都看到她的身影。（楊思琦@FB）

楊思琦港姐冠軍形象盡毀 未婚產女受盡指責

42歲的楊思琦自畢業當過實習老師後，便參加港姐，奪冠後一直在娛樂圈發展，當年的「思琦妹」已成一子一女的媽媽，近日在真人騷《中女唔易做》中初嘗不同兼職－賣花、派傳單等等，坐巴士、逼地鐵，當個「貼地」中女，她就表示，體驗新鮮有趣。

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工作經驗或許不多，但楊思琦人生歷練卻十分豐富，當年她當選港姐冠軍，事業如日中天，演出不斷，形象清純討好，愛情得意，與男友李泳豪穩定交往；可是，當2人在2011年分手，楊思琦便立即被冠「貪慕虛榮」、拜金的標籤，又傳與內地富商珠胎暗結，更懷上對方的孩子。

楊思琦在今年年初接受陳志雲訪問，談到這往事，大方稱當年未婚生女，是經過細思後的決定，自言十分喜歡小朋友，不能抹殺BB的生存權利。更稱當年在美國產子，後來回到香港，其實不快樂。只因篇篇報導聲聲說她不好。她說：

我好痛苦，但感情事其實沒有對錯。觀眾根本不知發生甚麼事，不要用如此的眼光去評論我的決定，每個人做事都有她的原因，更不可以一面倒用文字攻擊我。 楊思琦

幸好楊思琦天性樂觀，大哭過後又是新的一天，調整心態，說：

我當時已經無暇顧及其他人的看法，如果再要考慮其他人想法，人生真的太痛苦。 楊思琦

楊思琦表示：「不要覺得自己是單親，就甚麼都做不到。」（楊思琦@FB）

楊思琦41歳再婚生子：如果想「釣金龜」我為何這樣努力？

楊思琦當年當單親媽媽，女跟母姓；去年楊思琦再產一子，稱已低調成婚，但丈夫是圈外人，愛自由不愛張揚，於是再婚便被再度戲謔為「虛擬老公」。

說到丈夫，楊思琦表示感情隨緣而來，由朋友介紹，二人一拍即合，更指對方是自己「愛的森林」，鼓勵同路人，即使是「單親媽媽」，也不要放棄愛情與事業，稱：

不要覺得自己是單親，就甚麼都做不到。 楊思琦

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楊思琦曾被指「貪慕虛榮」，這些年來，楊思琦為獨立撫養愛女不斷努力工作，更積極轉戰内地市場，年中無休，也有指她在香港擁不同物業。楊思琦回應這相隔差不多10載的指控，說最長試過5、6年沒有放過假。

如果我真的想釣金龜，何必要如此努力？ 楊思琦

不過，提到故人往事，楊思琦就指早已原諒與放下，也一貫回應，有關丈夫的，她想留給自己，當人人還在執着她老公「虛擬不虛擬」時，她似是已到另一高度。

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