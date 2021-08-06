忘不了前度嗎？寫封告別情書感謝他與你的種種　順道慰藉自己吧！

與前度分開一段時間後，也許你已經告訴全個世界，你決定不再被過往的回憶擺渡而努力前行，但偶然翻起他的訊息、看到他的限時動態後，心頭仍會有一陣無法遏止的悸動，但因為戀情的告終而讓你變得更成熟後、並在逐漸釋懷的過程，你已不再想有尋回對方的衝動，而是希望有一天，當你們以朋友的身份相遇時，告訴他那些在分手之際沒來得及說出口的感謝。



你是生命中的恰如其分

我們都是矛盾的個體，曾經確信過自己足夠堅強，但偶爾情緒來襲時卻反覆質疑自己的軟弱程度。小時候總想著強裝硬朗，長大後卻潛移默化告訴自己，獨立的女孩也能同時是個愛哭鬼，所以安心流淚吧，在看了一部感人電影後，在受到生活的壓抑和委屈之後，在凌晨想他的時候。

有時候你聽起當初一起在被窩裡輕淺地哼唱的流行曲時，還是會憶起那些週末共渡的時光，而間中有想念到窒息的感覺。歌詞裡的每句都像身上被過雲雨淋得濕答的白襯衫，每個詞彙都貼服地黏駐在雞皮疙瘩的毛孔上，不痛不癢，卻沉重到拉扯不起，讓人無法喘息。而儘管如此，愚笨到無可救藥的我們還是不後悔穿上這件薄衣——賭他雖然曾經涼薄，對你卻是一片赤誠真心。

許多年的風風雨雨後，你還是一個人向前邁進著，仍然感謝生命中所有的恰如其分，剛剛好的時間來到，囤積好養分，然後適當的轉身，充盈了一個人。

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我們各自各、一起努力

屬於我們點點滴滴的傷心，我們要各自忘記。屬於我們閃閃發亮的愛情，我們再一起努力。 梁靜茹＜屬於＞

「一起」這個詞彙不只代表倆人在幾米範圍以內的同步行動，也不僅描述著側身就依偎的距離，而是囊括了一整個時空，你們肉眼看不見彼此，可是你知道你們同時在前進，縱然各朝不同的方位，儘管你們已經匆忙散落在浩瀚人海，可是你相信他會攜著他的期盼，你會擁著你的憧憬。在日出的第一道曙光之前，關於那些閃閃發亮的愛情，你們繼續披星戴月地追逐前進，你們各自各、一起努力。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】