【渣男磁石】誤做第三者　為何總戀上錯的人？科學解釋：不是巧合

人與人之間的關係總是撲朔迷離,有些朋友經常問一些連科學也解釋不了的問題,例如:為甚麼我總是遇上錯的人?淺白點,就是不知為何自己會經常喜歡上沒有可能發展的對象,可能因為他的地位高不可攀,可能他有女友甚至有家庭,或者發現他原來沒打算認真對待自己,久而久之還成了「渣男磁石」! 面對這些世紀難題,編輯也不知怎樣回答,謝謝學者們勇於挑戰的科學精神,現在對於這個現象,終於都有個有根有據的答案了。

如果你不斷希望和一些沒有可能發展的人交往,其實很可能是因為心底害怕真正墜入愛河和受到傷害。(《交友網戰》劇照)

喜歡刺激感,但心底害怕受到傷害

兩性關係專家指出「有些人會不自覺渴望在愛情中尋求刺激,但又很怕受愛情傷害。」如果你不斷希望和一些沒有可能發展的人交往,其實很可能是因為心底害怕真正墜入愛河和受到傷害。心理學上,人類需要用靠慾望證明生存的意義,愛上一些「沒有可能的人」這種似有還無的愛情會激發刺激感,足以證明自己有愛的慾望,而卻又可避免親密關係,即是對方真正戀上你,但之後分手帶來的傷害。

大自然動物的「求存心態」

因為害怕受傷,而下意識地喜歡上沒有可能的人,除了這種有點自虐的心態外,人類學專家亦解釋這是一種大自然動物的「求存心態」,人類會想較近一些地位比你高的人,而有些人會認為有伴侶的人,或者是不想談戀愛的人,他們有一種較崇高的社會地位。如果基於這個原因,專家認為你的行為是「可以理解」的。

當然他們亦要求大家認真審視一下個別問題,例如你喜歡的人除了「沒可能」以外有甚麼共同特徵,以及留心這種特殊情感在甚麼時候出現,專家:「還有每個人的心態也不一樣,有些是因為好勝心作祟,有些人自信不足,覺得自己不值得擁有一段正常戀愛。而很坦白說,追逐得不到的人其實是浪費資源。」

如果你想認認真真發展一段感情,請停止繼續對這些人抱有幻想,把心機放在可以用愛回報你的人,告訴自己你值得更好的。

最後送上輕鬆愛情電影《He's just not that into you》(《收錯愛情風》)讓正在陷入苦戀的女生清醒一下腦袋。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】