私處保養| 陰道念珠菌感染易復發　6大保養貼士毛髮太濃要剃?

私密處出現異味、搔癢不適、分泌物不正常，究竟什麼原因？尤其高溫潮濕，更加容易感染，念珠菌陰道炎的風險增加。私密處保養有6大要訣，少吃甜食可減少陰道感染，毛髮太濃密也容易成為細菌溫床？



要避免私密處感染的困擾，日常就要注重私密處保養，做好衛生清潔，減少雜箘。（Ava Sol/Unsplash）

有統計指，75%的女性一生會罹患念珠​菌陰道炎至少一次，當中有近一半有復發經驗，紅腫癢痛發炎症狀嚴重影響日常生活。比起身體其他部位肌膚，私密處的角質層會較薄，加上與貼身衣物的長時間磨擦，令私密處無時無刻處於較脆弱狀態，因此小小的刺激就很容易受到影響。

私密處保養忌過度清洗 每日清潔不多於兩次



私密處保養的首要關鍵是保持清潔乾爽，但要留意過度的清洗，反而會破壞陰道自身細菌的環境，令私密處變得更加脆弱，身體的好菌無法抵禦外來壞菌時，就會增加受感染機會。

建議每日清潔不多於兩次，清潔時可以選用無香料、弱酸性的沐浴露或清潔液，避免影響私密處pH值，若是在使用清潔液後有不適感，緊記要立即停用並找醫生諮詢。

建議每日清潔私密處不多於兩次，清潔時可以選用無香料、弱酸性的沐浴露或清潔液，避免影響私密處pH值。（jessica.syj@Instagram）

減少糖分吸收 避免念珠菌感染

除了日常清潔不當會引致私密處感染，糖分也是元兇之一。攝入大量糖分會導致血糖偏高，有利陰道的念珠菌大量繁殖，故此低糖的飲食習慣亦有助減低念珠菌引發的風險。另外，洗澡後也要注意，陰部要充分擦乾才穿上內褲。

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