分手說「冷靜一下」已另結新歡？ 10句男人潛台詞解讀別輕易就信

由曖昧、熱戀到分手，對方所說的話，是否潛台詞，另有所指？懂得解讀，或許可聰明一點，少一點煩惱。他說「未準備好」，背後意思是未夠喜歡你？親熱時說「戴套射不出」，只是借口想更爽？ 「冷靜一下」其實已另結新歡？聽到這些話，就要提高警覺，別輕言就信了！



男友潛台詞｜解讀「男生潛台詞」，發現由曖昧、熱戀到分手，原來句句「辭不達意」，更多更是「渣男」台詞。（《當男人戀愛時》劇照）

未想拍拖、「戴套射不出」、與前女友只是好友⋯⋯都是「渣男」台詞？

一句「我很忙」，或許是直率表達，也或會被解讀成不想花時間在對方身上。有YouTuber頻道解讀「男生潛台詞」，指由曖昧、熱戀到分手，原來句句「辭不達意」，更多更是「渣男」台詞。

例如在曖昧時候說「未想拍拖」或「我未準備好」，意指不想負責；熱戀時說「戴套射不出」，大多情況不是真的有性障礙，只是想「爽」一點；至於那想「冷靜一下」，又代表了甚麼？

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男生的說話，是否有方法分辨是否愛情謊言，千萬別信？

《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》一書中，語言學博士堀田秀吾在提出，女生偏愛誇張，來維持對話和諧，跟事實不乎；男生則大多認為女生心思複雜，難以觸摸理解，因此他們說話也就婉委一點，卻不一定是不誠實，只是怕麻煩，如說「我很忙」或「我要睡了」，那都一樣，表示想要先停一下。

堀田秀吾建議，無論理由是真是假，女友都不要窮追猛打，裝笨也是溫柔的一種；而男生說「對不起」，其實大多都言不由衷，只是一種逃避的手段，想要保護自己，才會這樣說，而女生也該息事寧人，待雙方都冷靜過後，再才討論。

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