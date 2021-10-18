超強直覺被質疑是疑心病發？女人的第六感這麼神原來科學有得解！

打牌覺得別人快胡了，是直覺，自己下一張就自摸了，是運氣。為何有人對還沒發生的事有特殊嗅覺？今天揭露我大學切身之痛，聊聊觀察的科學。



你覺得你有直覺嗎？我們從科學角度了解一下直覺究竟是何方神聖吧~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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理科太太慘痛分享被劈腿的親身經歷，驗證女人的第六感絕對靠譜！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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哪為甚麼直覺不可信？理科太太解釋其實有些直覺很可信！內含3條問題測試你的直覺準繩度~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本視頻獲理科太太Li Ke Tai Tai授權轉載，瀏覽粉絲團及Youtube頻道。】