私處傳出腥臭味的5大原因　緊身褲是細菌溫床　用護墊反而仲衰？

今天我們來談一下，女生私密處異味的困擾，尤其夏天期間，私密處的異味更容易散發出來...那到底異味是哪裡來？兩性研究專家Dr.She許藍方博士便列出了5大原因，還加碼告訴你，該怎麼和異味說再見！



私處傳出異味，往往使女生束手無策。專家為你分析5大原兇，讓你防範於未然！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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氣候潮濕

香港的夏季，不是國外那種乾熱，是屬於非常潮濕、悶熱的天氣，在悶濕的環境下，穿上較緊繃或是不透氣的褲子，讓私密處長期處在密閉空間，味道也就會越來越臭。

貼身衣物沒有曬乾

是的，你沒看錯！雖然香港的夏天高溫又有太陽，但是悶熱的天氣，內褲就不見得會曬得乾，穿上尚未全乾的內褲，妹妹的味道會變重，也是可以預期到的事情了。

個人衛生習慣

可能你本身體質較容易出汗，或是去運動的時候，衣服比較緊身。因為大量流汗，也會使妹妹處在又熱又濕的環境中，細菌跟著滋生，不只味道變重，也有可能會害私密處發炎。

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免疫力下降

因為工作壓力或是心情的關係，導致免疫力下降，就會容易感染，或是性生活後，沒有去尿尿、清潔乾淨，也可能導致感染。

生理期

在月事來的時候，私密處比較容易有異味。這時候就是要定時更換衛生巾，多補充水分！也能降低私密處感染的風險。

爽身粉、護墊使用要小心

許藍方博士提到，有些女生會為了保持乾燥而灑爽身粉，不過，爽身粉可是會讓私密處出現結塊的現象，另外，有些女生在分泌物較多的時候，會選擇墊一層護墊，「我不贊成女生用護墊，第一，使用護墊會更加悶熱、潮濕；第二，如果忘記換的話，也容易造成感染，第三就是，有用護墊的女生其實自己知道，使用護墊的時候，反而更容易有異味出現。」

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和異味說再見靠2招

除了保持私密處在通風、不悶熱的環境外（例如太熱，就穿裙子），許藍方博士還是提醒大家，性愛完一定要注意清潔和事後尿尿。養成多多喝水、不憋尿的習慣，如果你已經發現，自己的分泌物變多，或出現異味，請立即去看醫生！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】