譚俊彥感激太太棄事業成就家庭　不浪漫求婚誠意打動：她最熟悉我

換命真相｜譚俊彥（Shaun）被指與Netflix原創劇集《魷魚遊戲》男主角李政宰「撞樣」成為熱話，所主演的無綫台慶劇《換命真相》亦於日前（18日）首播，於劇與鄧佩儀上演一段轟轟烈烈的苦戀。不過，譚俊彥於現實中卻擁有美滿婚姻，更是個愛妻號，事事遷就太太。



譚俊彥與太太任祉妍育有1子1女，譚俊彥曾接受車淑梅主持節目《舊日的足跡》表示感激太太放下自己事業成就這個家。(tammerz@Instagram)

譚俊彥太太終被誠意打動 只帶4件行李到港定居

譚俊彥2016年簽約無綫電視，由於未加入前主力在內地發展，過往數段戀情均是透過拍攝而認識，後來因加入不同劇組未能維繫，唯獨是不想放棄太太任祉妍，即使當年表白被拒絕，譚俊彥仍積極以朋友關係聯繫對方，留在北京生活1年，讓大家互相了解，最後任祉妍被譚俊彥誠意打動，譚俊彥亦向對方表明，想認真找個人穩定發展，而非抱玩樂心態。

及後任祉妍懷孕，二人結婚，現時育有1子1女。縱然沒有浪漫求婚過程，但平日濃厚的愛卻足夠令任祉妍放棄其演藝事業，只帶4件行李跟隨譚俊彥回港。

生左佢，我哋結婚啦。 譚俊彥

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譚俊彥太太陪同拍攝工作 感激對方善意批評？

雖然任祉妍放下舞台劇演藝事業，但喜歡戲劇的心未減，更成為譚俊彥的工作上的支柱。二人不時一同看戲與研究劇本，每當譚俊彥演出，任祉妍都會給予意見，甚至直接指出改善地方。

譚俊彥曾於拍攝《十八年後的終極告白》時壓力太大，也是靠太太的陪伴而走出來。譚俊彥在不同訪問中指，每逢重要的拍攝場口，任祉妍都會在場陪同，只要她點頭滿意其演出，就連Playback也不用看，絕對信任對方，甚至曾在車淑梅主持節目《舊日的足跡》道：「太太係（喺）我最大後盾，佢放低自己嘅事業成就我呢個家，我好幸福有一位好太太！」

其實佢喺最熟悉我嘅人，而我覺得宜家要搵一個人同你講真話係好難，因為有啲導演年紀比我更加細，都未必話到畀我問題喺邊。 譚俊彥

▼▼▼【按圖看】譚俊彥喜歡太太任祉妍對他講真話，二人享受家庭樂也抽時間拍拖？▼▼▼

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譚俊彥每次爭吵都會向太太先低頭，他分享指並非因為怕老婆，而是為了整個家庭。(yannlovepeace@Instagram)

夫婦相處避爭論不休 無限低頭忍讓

譚俊彥除了付出更多時間維持夫妻關係，更深知重要的是給予對方安全感。入行至今，譚俊彥近乎零緋聞，全因懂得避免誤會，即使與女演員有感情線演出，他亦懂得抽身，直言：「一隻手掌拍不響，演員可以愛上角色，但不能愛上演呢個角色嘅人。」譚俊彥不僅在社交平台分享合照，更時時帶同太太在身邊；他於接受媒體訪問時指，從不覺得自己是偶像而不帶太太出來，否則自己也會感到不舒服。

至於維繫婚姻之道，他分享最重要是遷就與忍耐，低頭一句說話已足以改變許多事情，特別是雙方脾氣都大，爭吵局面就很難結束，說少一句，多說「yes」也是為了一段關係。

每次爭吵我都會向太太低頭，唔係怕老婆，係為咗家庭。 譚俊彥

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