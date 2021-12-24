王力宏淪為渣男證高學歷最易外遇？10大男人最易出軌職業排名

王力宏與李靚蕾離婚一事進入白熱化階段，早前李靚蕾再發文曝出王力宏曾婚內出軌、召妓和私生活混亂之餘，更指出王力宏有性成癮和自戀型人格，讓曾經是眾人眼中的「模範男人」的王力宏淪為「世紀渣男」，更變得聲名狼藉。但原來外國有研究調查整理出「10大最常出軌職業」排名，屬於藝術類型的藝人竟排第2位？究竟哪一個職業最易抵擋不住引誘？



王力宏與李靚蕾離婚一事進入白熱化階段，早前李靚蕾再發文曝出王力宏曾婚內出軌、召妓和私生活混亂。(wangleehom@ig）

「10大最常出軌職業」 工作時間穩定職業難出軌？

從早期大S（徐熙媛）與汪小菲疑結束十年婚姻，到近日鬧得全城都熱烘烘的王力宏與李靚蕾等離婚事件，傳出的離婚原因都是離不開有關外遇出軌的問題，例如：王力宏疑似婚內出軌By2妹妹Yumi（孫雨）、有傳與好友徐若瑄有「約炮」關係等。

擁有高學歷的人、職業較自由的男人較容易出軌？(《君主！先發制人》劇照）

當有關王力宏的醜聞被曝出後，圈內外的人無不感到驚訝。而其實擁有高學歷的人、職業性質、上班時數較自由的男人較容易出軌？根據英國網站Thortful早前匿名訪問近2千名不同職業的人，結果得出有27%的上班族曾與同事發生一夜情，作為培育未來人才的老師，是在各個職業中出軌比例最低；另外，從事信息和通信科技行業（IT）的男人，竟在「10大最常出軌職業」排名中，排行第3位？究竟男人從事哪一個的職業是最易出軌？

【按圖看】「10大最常出軌職業」排名：男人當哪一個職業最易出軌？與上班時數固定的人相愛，最有安全感？有藝術家性格的人很易外遇？▼▼▼

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