秋冬天特別想脫單？季節性戀愛症的4種症狀：還沒準備好要定下來

為什麼好像每當秋冬的季節一到，我們對戀愛的慾望就會明顯地提高許多呢？看到滿大街的情侶，手牽著手一起過著充斥著浪漫氣息的聖誕節、跨年，我們也不知不覺開始渴望著想找個人相擁、曖昧，然而怪異的是，每當秋冬之季一過，這份想談戀愛的慾望也會隨之熄滅，又會覺得自己單身一人會更自在、舒服，其實這正是所謂的「季節性戀愛症」！



而心理學家馬德琳・梅森（Madeleine Mason），就曾提出關於季節性戀愛症的4種症狀和其背後原因，今天就跟小編一起來一探究竟吧！

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什麼是季節性戀愛症？

根據英國《獨立報》報導，「季節性戀愛症」是一種心理學症狀，當邁入秋冬之季、天氣轉涼，再加上年末節慶多，眾人團聚、氛圍歡樂的時候，有些人會想找個人陪伴、一起取暖，並在此時展開一段曖昧不清的戀愛關係，然而只要冬天一過，迎來了適合出遊的春天、享受狂歡的夏天，這些人就會開始想脫離穩定的親密關係，嚮往單身的自由與美好，而關係心理學家馬德琳・梅森曾指出，季節性戀愛症普遍出現在 20 幾歲的年輕族群之中。

季節性戀愛症的四大症狀

根據關係心理學家馬德琳·梅森（Madeleine Mason）所言，以下4種症狀能判斷你出是否有季節性戀愛症：

1、你不能接受在冬季一個人，尤其是聖誕節／跨年期間，所以你會在秋天就開始尋找適合的伴侶。

2、過了冬天，來到隔年的情人節前後（或約會後的三個月內），你會開始感到無聊、不耐煩，並開始尋找藉口減少與伴侶的相處時間，或刻意做些容易讓兩人吵架的事。

3、接著你腦中會不斷充斥「還是單身好」的想法，然後你會主動提分手，或做些事讓伴侶提分手。

4、你至少曾經在過去三年中這樣做過。

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還沒準備好要建立長期關係

如果你也是情感需求隨著季節的更迭而有所變動，有著「季節性戀愛症」心態的人，背後反映出的是，你其實還沒準備好要進入、投入到一段關係之中，可能是你害怕受到傷害、可能是你受到當時團聚的氣氛所鼓舞，也可能是你看到許多成雙成對的情侶而不甘寂寞使然，這種種因素促使著你去尋找一個伴來曖昧、相互去暖。線上媒合平台 PassionSmiths 負責人也說道：「有季節性戀愛症心態的人，通常也會認為自己隨時都可以安定下來，但直到確定要建立長期關係的那一刻，他們才會意識到自己做不到。」

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