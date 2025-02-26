預算案｜保監局撐延長保險相連證券資助先導計劃　望企業遷冊回港

財政司司長今日宣讀新一份《財政預算案》，提出相關作為國際風險管理中心，一直提供多元的風險管理工具。通過設立專屬規管制度和資助先導計劃，積極推動保險相連證券發展，至今促成六宗巨災債券在港發行，發行額逾五十八億元。業界對先導計劃的反應非常理想，政府會延長該計劃三年。



正協助在本地紮根但於海外註冊的保險公司回歸

保監局主席姚建華表示，自保險相連證券資助先導計劃於 2021年推出至今已有六宗巨災 債券在香港發行 , 帶動另類風險轉移方案的發展，並增強香港作為環球風險管理樞紐的競力 。 再度延長資助計劃三年，將令保監局能繼續致力打造一個充滿活力的保險相連證券生態圈 。

他並補充，保監局正協助 一些在本地紮根但於海外註冊的保險公司 ，讓它們早日透過公 司遷冊機制回歸香港 , 藉此鞏固香港作為國際金融中心的地位。

預算案並提出加強與大灣區城市醫療方面的合作，包括爭取在年底前成立「真實世界研究及應用中心」，加快新藥在香港、內地和國外審批上市，促進在香港進行先進生物醫藥技術研發、臨牀試驗及應用，以及兩地人才交流等。

加強與大灣區城市醫療方面合作

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示，市民在大灣區的流動性持續提高。調查顯示，50%香港在職人士表示對到大灣區就業持開放態度，更有接近四成 (38%) 受訪者有興趣到大灣區城市退休，大眾對大灣區醫療服務有殷切需求。

因此，友邦香港去年已推出大灣醫薈通優質醫療網絡門診計劃， 提供無縫面對面診症連即時藥物或網上診症連藥物送遞服務，網絡更涵蓋香港、澳門和指定內地大灣區城市，全面滿足客戶不同的健康需要。

AXA 安盛：期待粵港澳三地與各方持份者推出更多便利政策

AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，積極支持政府加強與大灣區的醫療合作，包括醫護人才交流計劃等等。隨著中港兩地人口往來日益頻繁，看到越來越多香港居民經常需要往返内地工作，對跨境醫療服務的需求大幅上升。因此， 近年透過與中國領先的綜合私立醫療機構深化合作，致力擴展內地「醫療、健康生態圈」。

同時，該公司也特別建立大灣區跨境醫療專屬服務網絡，攜手為客戶提供高端跨境醫療支援服務。公司於首階段推出首創大灣區癌症醫療專屬個案管理服務，並會陸續進一步完善區内的醫療生態圈，讓客戶獲得專業、高質素且全面的一站式治療及康復服務。 展望未來，盛期待粵港澳三地與各方持份者推出更多便利政策，在多個領域上深化跨境醫療合作，促進數據跨境互聯互通，進一步推動大灣區保險業發展。