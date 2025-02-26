預算案｜銀行界回應一文看　滙豐︰代幣化債券恒常化推動金融創新

財政司司長今日宣讀新一份《財政預算案》，滙豐表示歡迎預算案提出多項措施，突顯當局致力革新，為未來構建一個可持續的財政基礎。



滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，數碼轉型和創新仍是提升生產力的關鍵。預留10億元設立香港人工智能研發院，以及通過100億元創科產業引導基金加強資金投資策略性新興和未來產業，都是有助促進人工智能發展成為核心產業的重要舉措，同時推進傳統產業轉型。值得注意的是，港交所將籌備開通科企專線，便利相關企業準備申請上市。

貿易融資流動資金安排助鞏固香港離岸人民幣業務地位

她表示，樂見1,000億元人民幣貿易融資流動資金安排即將推出，讓銀行可為企業客戶提供一個穩定且相對低成本的資金來源。貿易佔香港經濟約20%，而該舉措將有助鞏固香港離岸人民幣業務的領導地位，同時擴展投資產品和風險管理工具。

滙豐曾參與香港特別行政區政府首兩次代幣化債券的發行。對於政府會將代幣化債券發行恒常化，並繼續通過數碼債券資助計劃鼓勵發行數碼債券，滙豐深表期待，認為這將可進一步推動香港的金融創新。

展望未來，香港須繼續推進長遠目標，以發展多元化經濟和投資重要基建。滙豐期待協助政府為基建工程融資發行債券。值得注意的是，香港的財政依然穩定強健，外匯儲備達4,210億美元，覆蓋貨幣基礎約170%，而政府債務與GDP的比率遠低於大多數先進經濟體。

縱然未來的挑戰不少，但來自東盟和中東等高增長地區的機遇也在不斷湧現。滙豐將繼續助客戶連繫世界，開拓環球新機遇。

銀行學會：將加強為來港的銀行及金融人才的支援

財政預算案提出一系列鞏固及提升香港作為國際金融中心和人才高地地位的措施。香港銀行學會對此表示歡迎，並將全力支持相關舉措。

財政預算案提及有關推動資產及財富管理業發展、引才引資，以及加強離岸人民幣業務等措施，學會將持續審視和加強這方面的專業及人才培訓工作，以支持行業穩步發展。同時，學會也留意到財政預算案中有關優化與內地互聯互通機制的舉措，學會將積極響應，包括加強粵港澳大灣區內的人才培訓和互通，以深化協同效應，發揮大灣區整體優勢。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，學會對於財政預算案以國際金融中心和集聚人才高地為重點表示歡迎和支持，尤其關於吸引優才專才來港發展。預算案提及截至2024年底共有約180,000名人才透過各項人才入境計劃到港，學會將與業界及監管機構緊密合作，加強為來港的銀行及金融人才的支援，例如提供銜接課程、專業資歷考核以及多元化行業交流活動等，讓他們能夠盡快融入本地行業環境及掌握相關專業知識，發揮潛力。

為業界提供並強化綠色及創科等培訓課程及專業資格認證

梁嘉麗續指，同時，學會亦樂見財政預算案持續支持本地綠色金融人才的培訓，包括延長綠色和可持續金融培訓先導計劃至2028年。目前學會的銀行專業資歷架構 – 綠色和可持續金融也在計劃涵蓋範圍內，預計能鼓勵從業員和有意加入銀行業的人才提升自身專業知識和拓展業務職能。

學會高度關注推動有關本地銀行及金融市場發展的各項舉措，例如發展綠色及可持續金融、推動創新科技包括人工智能發展，及促進北部都會區內相關創科產業的發展機遇等。學會將因應這些發展趨勢，為業界提供並強化相關的培訓課程及專業資格認證，並持續檢視「銀行專業會士」及「銀行專業資歷架構」的課程內容，確保其與時俱進，支持行業持續進步。對於明年第二屆「香港·全球人才高峯會」，學會相信將有助促進人才交流及增加他們對香港的認識，學會期望可了解更多詳情並將全力配合。

恒生料措施助推動港經濟發展

此外恒生對財政預算案中推動香港經濟的措施表示歡迎，同時支持香港特區政府繼續致力推動金融科技創新，鞏固香港作為國際金融中心的地位和支援本地企業。

恒生相信今日宣佈的措施，包括跨境金融合作、資產及財富管理，以及離岸人民幣業務，將會進一步推動香港經濟增長。

東亞指，《財政預算案》多措並舉培育新增長點，並力求恢復公共財政平衡。（夏家朗攝）

東亞指多措並舉培育新增長點

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，《財政預算案》多措並舉培育新增長點，並力求恢復公共財政平衡，為香港經濟穩健發展打下堅實的基礎。為進一步鞏固及提升香港作為國際金融中心的地位，《財政預算案》將落實多項優化香港證券和衍生產品、固定收益及貨幣市場，以至資產及財富管理中心的措施。同時，特區政府將優先加速「北部都會區」建設，不僅能助力香港發展為國際創科中心，更可為促進香港和深圳的優勢互補注入新動力。為滿足策略性基建工程的需要，特區政府在審慎理財的原則下，透過多元化的融資方案，確保各項長遠投資項目按期落實。另外，在保持簡單低稅制的優勢下，特區政府加強嚴控經常開支，適度調整公共收費，有序實現財政平衡。

全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌則表示，特區政府積極對接國家發展戰略，有序推進人民幣國際化，在《財政預算案》中提出多項優化離岸人民幣服務的措施，包括：透過定期發行不同年期的政府人民幣債券，支持離岸人民幣收益率曲綫的建設、推出人民幣貿易融資流動資金安排、將人民幣交易櫃台納入港股通等，有助鞏固香港作爲全球離岸人民幣業務樞紐的地位，並為金融業創造更多發展機會。

同時，李民斌稱，特區政府積極全力搶人才，能進一步提升「三中心、一高地」（國際金融、航運、貿易中心，以及國際高端人才集聚高地）戰略定位。在深化大灣區聯動方面，特區政府提出全面的跨境産業合作措施，涵蓋醫療、金融、運輸物流、建造、法律、數據互通等，將能為香港開拓更廣闊的發展空間。

香港華商銀行公會︰充分把握「三中心、一高地」的戰略發展機遇

香港華商銀行公會對《2025至2026年度財政預算案》表示歡迎和支持。預算案以變革、創新及不斷自我提升的思維，提出一系列加強優勢產業競爭力的措施。在鞏固及提升香港國際金融中心優勢方面，《財政預算案》提出優化與內地的互聯互通機制、推動離岸人民幣業務中心和資產及財富管理中心發展，以至提高股市交易效率和上市制度改革等各項措施。此外，《財政預算案》更進一步推動創新科技作為香港培育新質生產力的重要環節，透過科技賦能推進傳統產業升級轉型，並優先加速「北部都會區」建設，以加快香港創科產業的發展。

香港華商銀行公會將一如以往全力配合及支持特區政府各項措施，以充分把握「三中心、一高地」的戰略發展機遇，為國家和特區的高質量發展作出貢獻。