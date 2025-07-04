銀行裁員｜三井住友信託銀行據報撤離香港　逐步轉移業務至星洲

日資三井住友信託銀行據報計劃關閉香港分行（SMTB香港），該行逐步將貸款業務轉移至新加坡分行，並於明年6月底前完全結束香港營運。SMTB未就有關決定發出聲明，而金管局回應指，不評論個別銀行事宜。



金管局不評論個別事宜

有網上裁員求職群組消息稱，三井住友信託銀行全線員工收到人事部通知，將關閉香港分行。有媒體取得的內部信件指出，由於目前正面對充滿挑戰的商業環境，「我們預測在未來將面臨更大業務困難」，作出有關決定除了可過渡當前環境外，亦可保持競爭力，並長遠為客戶提供服務。

金管局文件顯示，截至2024年9月底中期，SMTB香港稅後盈利為4,462.3萬元，按年大升2.1倍，但期內核心業務的淨利息收入錄得負5.81億元，較2023年同期收窄19%；而非利息收入及外匯交易收益則支持業績，其淨收費及佣金收入為1,128.4萬元，按年上升24%。截至去年第三季末，客戶貸款總額約為106.93億元。

結業銀行非「三井住友銀行」

值得注意的是，三井住友信託銀行（SMTB）與三井住友銀行（SMBC）名字相似，但兩者的上市母公司分別是三井住友信託控股（日：8309），以及三井住友金融集團（日：8316），屬互為獨立經營。

資料顯示，「三井住友信託銀行」是集團系內重組後於2012年成立，並在2013年於中環設立香港分行，是當時其第一家海外銀行。在本港另有同系的三井住友信託（香港）經營證券業務。