周大福媒體娛樂擬啟德開Live House　CEO黃雅芬︰策略以開源為主

有線寬頻（1097）近日改名周大福媒體娛樂，今日﹙15日﹚公布新品牌形象，其新任行政總裁黃雅芬在傳媒午宴上表示，未來聚焦五大業務：有線寬頻、免費電視、啟德體育園Live House、音樂盛事業務及藝人管理與原創IP。其中「76台」10月26日轉為全港唯一免費體育頻道，而啟德Live House約8,000呎、預計年底開幕。



黃雅芬指，今年以「開源」為主，傳統業務發展空間有限，重點放在新業務方向。她稱，寬頻服務每年平穩微升，電視業務受限於香港市場規模，因此重點將放在三個新業務方向，期望股東層面可見生意增長。



黃雅芬又表示，公司為周大福集團成員之一，將擴大成整個生態系統，重點利用集團旗下地產、酒店、周大福珠寶、人手及啟德體育園等資源。



黃雅芬表示今年以「開源」為主，重點放在新業務方向。（資料圖片）

獲批續期12年

旗下免費電視頻道品牌 HOY獲批免費電視牌照續期12年，承諾首6年投資9.5億元，並支持政府放寬普通話及英語頻道限制、調整指定節目時數等措施。

其中，HOY 76台﹙原全英文台﹚10月26日起轉為免費體育頻道，24小時播放本地及海外賽事，並藉放寬條款原聲直播國際頂級賽事。

企業傳訊部部門主管黃偉燕補充，啟德體育園「HOY Live House」預計今年年底開幕，位於體育園內dining區域附近，面積約8000呎，可容納約500至800人，門口設戶外空間。Live House每週週末舉辦音樂活動，重點培育香港新進音樂創作人，並因應體育園有10:30前大型活動結束的噪音限制，將作為大型活動完結後的「After party」場地。