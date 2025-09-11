名古屋亞運｜有線電視獲香港獨家播映權　三條免費電視頻道播港隊

有線寬頻（i-CABLE）宣布，獲得2026年在愛知縣及名古屋市舉行的2026年亞運獨家官方播映權，屆時將在其免費電視頻道播放包括港隊在內的各項賽事。



有線已是連續八屆取得亞運播映權，將會透過旗下三條免費電視頻道(HOY 國際財經台、HOY TV及HOY 資訊台)、手機應用程式以及社交媒體賬號獨家轉播及報導亞運精彩賽事。

有線寬頻副主席兼執行董事曾安業表示，會「繼續秉承客觀、專業、認真的態度分析及評述賽事，與全港觀眾直擊運動員場上風采，感受國際體壇盛事的熾熱氣氛。」

張家朗在杭州亞運贏得港隊劍擊史上首面金牌。（資料圖片）

名古屋亞運為第20屆亞洲運動會，將在2026年9月19日至10月4日間舉行，預計香港將一如以往派出大批運動員參賽，香港在2022年杭州亞運派681名運動員出戰40個項目，奪得8金、16銀、29銅共53枚獎牌，金牌數追平與2010年廣州亞運及2018年雅加達亞運，獎牌總數則創歷屆新高。

本地高爾夫球新貴許龍一於杭州亞運摘下史上首面高球金牌。（資料圖片）

當中港隊的高爾夫球手許龍一，與男子花劍選手張家朗，都為其項目歷史性首奪金牌。男子七人欖球衛冕之餘，游泳選手何詩蓓在賽事期間獲得2金、1銀及3銅，為港隊獲得金牌和獎牌數最多的運動員。而當時香港足球隊也歷史性打入四強，創造一時熱潮。

港足在杭州亞運創造歷史。（資料圖片／袁志浩攝）

有線寬頻行政總裁兼執行董事杜之克表示，有信心可以製作一個深入民心的亞運轉播，「集團並會一如以往邀請資深體育節目主持、項目專家及運動員組成專業評述團隊，並隨時採訪參賽及獲獎的香港運動員，讓觀眾緊貼亞運會最新資訊。」