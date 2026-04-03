蔣家旻揭製作人老公離任HOY TV大計　赴澳洲睇樓預告將有大搞作

現年36歲的TVB花旦蔣家旻，2024年與金牌製作人周永基於日本舉行浪漫婚禮，正式榮升人妻。據悉，周永基背景相當猛料，早年曾任職TVB監製以及台灣壹電視製作人，曾打造《走過烽火大地》、《在那遙遠的地方》等旅遊節目，其後轉戰HOY TV負責節目製作工作。

2024年9月在蔣家旻（Angel）與電視台高層老公在日本舉行婚禮。（IG：@chiangel1110）

蔣家旻（Angel）罕公開與老公正面合照。（IG：@chiangel1110）

周永基已離開HOY TV

不過近日蔣家旻突然於IG貼出兩人的背影照，透露老公周永基已由 HOY TV 離職。她更幽默留言：「周生終於cut到有線。每次有新轉變，都會返嚟澳洲reset一下。計劃咗一段時間，終於慢慢走到自己想要嘅生活節奏。準備好，全心迎接下一階段。」

蔣家旻透露老公周永基已離職HOY TV。（ig@chiangel1110）

預告「動作絕對不小」

蔣家旻接受《星島頭條》訪問時表示，老公正為人生下一階段鋪路，未來將會跨地區整合內地、香港、台灣及日本四地的團隊與資源，更預告：「動作絕對不小。」至於具體大計，蔣家旻則大賣關子：「遲啲大家就會知。」

蔣家旻表示老公正為人生下一階段鋪路。(IG：@chiangel1110)

悉尼物色新居平衡生活

為了配合未來的跨地區工作，兩人正計劃新的生活藍圖，並重返註冊結婚地悉尼物色新居，日本亦在考慮範圍內。蔣家旻坦言：「希望今次調整整體生活節奏，佢可以留多啲時間畀自己同家人，重新平衡工作與生活。」對於未來定居地，她表示仍在籌劃中，對兩人共同建立的新生活充滿期待。