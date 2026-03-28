余詠珊離任HOY TV　江嘉敏首開腔談「失靠山」回應張志明動向

前TVB小花江嘉敏早前離開效力多年的TVB，轉投HOY TV發展，當時因有前無綫高層余詠珊力邀加盟，江嘉敏亦迅速投入拍攝新節目，外界一度看好她能在新平台重拾人氣。



核心班底離任 發展再添變數

然而，早前HOY TV三大核心人物何哲圖、余詠珊及杜之克已先後離任，令台前幕後人心動盪。此消息傳出後，不少圈中人均感意外，而江嘉敏的未來動向亦備受關注，如今「靠山」離開，令她的發展再添變數。

江嘉敏表示不清楚張志明去向。（葉志明 攝）

專心工作最重要

江嘉敏今日（28/3）現身尖沙咀出席揭幕典禮，她接受《香港01》訪問時表示：「我而家仲拍緊《家居樂業》睇樓團，暫時冇影響。（余詠珊離任擔唔擔心節目有影響？）咁呢個就真係要交返畀HOY TV佢哋去處理呢件事，我嘅工作就係要準時、背稿、介紹裝修同埋實用性比各位觀眾。（佢哋三位突然離任驚唔驚訝？）呢個就應該輪唔到我去作任何評論，我專心工作。（擔唔擔心影響之後的製作？）呢啲隨緣，都係等公司安排。」

江嘉敏今日出席公開活動。（葉志明攝）

江嘉敏表示自己仍然效力HOY拍攝主持節目。（葉志明攝）

回應「失靠山」應對淡定

被問到余詠珊愛將、前無綫監製張志明（B哥）現時是否仍在HOY TV時，江嘉敏表示：「我唔知佢近況，因為我哋呢排《安居樂業》開得好密集啊，有啲集數要趕住出街 ，所以都開得好密集。（網民擔心你失靠山？）其實好開心兩年前喺HOY TV有個屬於自己嘅節目，其實我唔係剩係只係HOY TV度工作，本身自己都有其他工作，咁所以其實我又冇話太過擔心，會有好大嘅影響。」

前無綫監製張志明（B哥）。（資料圖片）

余詠珊曾於TVB工作多年，後又轉到HOY TV，現已離職HOY TV。（資料圖片）

江嘉敏回應「失靠山」應對淡定。（葉志明 攝）

江嘉敏回應「失靠山」應對淡定。（葉志明 攝）