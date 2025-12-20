天仁茗茶飲料杯藏大串標籤貼紙！顧客：飲到尾先發現　店家咁賠償

求事主心理陰影面積！有顧客於網上發文表示，他日前於天仁茗茶大埔超級城分店購買了1杯飲料，差不多喝光後撕下飲料杯面蓋打算保存喜愛創作者的聯乘作品，詎料赫然發現杯內有1串標籤貼紙。



網民紛紛大呼，「呢個真係誇張咗」、「飲晒先見到，好慘」、「無記錯熱敏紙係有毒」，笑言「配料：加單」、「加咗料冇收多你$3算係咁」，又批評店員「沖嗰個人發緊夢呀」、「咁大疊都睇唔到」、「佢就係跌完落去嗰下心諗：大家飲完通常都直接掉㗎啦，佢應該唔會打開嘅」。



樓主數日後於帖文留言稱，天仁茗茶已聯絡他，承諾賠償38元現金及重新製作1杯同款飲料。《香港01》已就事件向天仁茗茶查詢，正等候回覆。



有顧客於網上發文表示，他日前於天仁茗茶大埔超級城分店購買了1杯飲料，差不多喝光後撕開飲料杯面蓋，赫然發現杯內有1串標籤貼紙。（Threads@lauoi）

該顧客12月6日於Threads發文表示，「飲到最尾返屋企打開見到咁，大埔超級城店，麻煩跟進下」。照片見到，他撕下了飲料杯面蓋，並已幾乎喝光該杯飲料，而杯內有一串天仁茗茶長長的標籤貼紙。

天仁茗茶飲料杯藏大串標籤貼紙

網民批評，「哇簡直離X晒大譜喎，咁多張好癲，有咩可以沖飲品嗰時會唔知？如果知都由佢仲黐線𠻹，無理由對眼盲？唔係真係諗住啲客唔會打開呀嘛omg！真係要幫tag，有毒真係飲死人，出嚟回應下唔該！」。

網民批評，「哇簡直離X晒大譜喎，咁多張好癲，有咩可能沖飲品嗰時會唔知？」。（OpenRice圖片）

網民斥店員：沖嗰個人發緊夢呀？

有網民猜測該飲料杯原本是店員用來扔垃圾，「一定係部貼紙機成日嘔白紙，放隻杯喺貼紙機隔籬當垃圾桶，要嚟掟貼紙/小垃圾，然後有個聰明同事直接攞咗呢隻杯嚟用」，樓主回覆道「講得啱呀，我買嗰陣佢整緊部label機」。

有網民問「飲嗰度無嘢撠住？」，樓主回覆「我以為咁啱啜唔到啲珍珠咋」。樓主另外亦提到，因為喜愛的創作者與天仁茗茶聯乘，故第一次購買，打算喝光後撕下面蓋保存作品，「點知不可一不可再」。

有網民揶揄，「佢係呼籲你記得聽日要去投票」、「知唔知有好多杯因為張label 喺你度無整到？」、「加label唔使你畀錢，益咗你啦」、「拎番去一個貼紙送一杯」、「其實係佢哋新出嘅集印活動，好似壽司郎咁樣儲夠12張就可以換限量版天仁茗茶公仔，懷疑職員偷偷free飛幾張畀你」。

樓主12月8日再度留言透露，天仁茗茶已回覆他，承諾賠償38元現金及重新製作1杯同款飲料。（OpenRice圖片）

樓主：天仁茗茶致歉賠償現金

樓主12月8日再度留言透露，天仁茗茶已聯絡他，賠償38元現金及重新製作1杯同款飲料，「最重要係佢有道歉，等咗日幾係有少少唔滿意，不過有道歉就算啦，收貨啦，希望下次免費加料加仙草畀我啦」。