告別益力多綠茶！　清玉紅磡店10.25結業　稱總代理將結束港業務

近年香港結業潮持續，不少「過江龍」品牌亦撤出香港市場。其中，台灣手搖飲品牌、以翡翠檸檬響朵的「清玉」將結束香港業務。該品牌位於紅磡的分店近日貼出結業告示，指因香港總代理即將結束本港業務，將於租約期滿正式結業，最後營業日為本月25日。記者致電該店，職員確認結業消息。



翻查資料，「清玉」已在港經營約11年，其將撤港的消息傳出後，大批網民在社交平台留言表達不捨，有人回顧由旺角飲到石門的多年經驗，除「翡翠檸檬茶」外，亦有人惋惜招牌「益力多綠茶」及鐵觀音珍珠奶茶等產品將成絕響。



清玉本月25日全線結業，結束在港約11年的經營。（網上圖片）

2015年引進香港 翡翠檸檬茶響朵

翻查資料，「清玉」由香港區店主於2015年親赴台中，以特許經營方式將品牌引進香港，並於旺角開設首間分店。開業初期憑藉招牌「清玉招牌翡翠檸檬茶」掀起台式飲品熱潮，其後陸續於旺角登打士街、葵涌廣場、紅磡、荃灣等地開設分店，至今在港經營約11年。

網民回憶多年飲用經驗

紅磡分店的結業告示在社交平台Threads流傳，有網民以「益力多綠茶拜拜」為題發文並上載該告示。告示說明，因香港清玉總代理即將結束本港業務，紅磡分店將於10月25日正式結業，並向顧客致謝逾10年來的支持。

不少網民在該帖子下留言回顧多年來的飲用經驗，有人表示「原來開始飲清玉最少都已經飲咗8年了，由旺中飲到去石門，到石門執咗又飲返去旺中，好唔捨得」，亦有人提到「鐵觀音珍珠奶茶唔係度度有」、「鍾意佢地d蜂蜜茶加愛玉類」。

也有網民回憶當年石門京瑞廣場剛落成時，清玉為首批進駐店舖，放學後會買飲品再去補習，對品牌結業感到可惜。

「清玉」此次結束本港業務，反映外來餐飲品牌在港經營面臨的挑戰。隨著香港總代理結束業務，品牌料將正式退出香港市場。