台網熱議珍奶天花板 天仁茗茶春水堂香港都有 最多人點名「它」
撰文：聯合新聞網
提到台灣就會聯想到最知名的「珍珠奶茶」，一名女網友在PTT發起討論，想知道大家心目中的珍珠天花板究竟來自哪一家。貼文曝光後引發網友熱議，有人大讚麻古的黑糖珍珠。
原PO問「版上有沒有珍珠系的同好？」身為咀嚼控的她非常在意珍珠口感，點名目前喝過覺得滿意的是春水堂跟50嵐的波霸，大讚這兩家的珍珠本身帶有甜味、Q度夠又不硬，並透露自己討厭偏硬的珍珠。
貼文下方最多人點名麻古：
「麻古最Q，還沒喝過比它好的」
「50嵐小珍珠、麻古白玉」
「50嵐、麻古」
「迷客夏跟麻古，我也是珍珠愛好者」
「麻古的黑糖珍珠也蠻讚的，甜香夠」。
也有網友推薦不同品牌：
「清心最好吃，但每家店品質稍微落差」
「我喜歡天仁茗茶，有淡淡蜂蜜味」
「我還蠻喜歡茶魔的」
「MR.WISH新出的碎珍珠很酷」
「我覺得可不可的白玉不錯」
「喫茶小舖，大又圓又Q」
「八曜的有嚼勁又不硬」
「喜歡珍煮丹的，黑糖味真的很香」。
其他人則表示：
「不愛50嵐，每家口感落差很多」
「得正的珍珠請避雷」
「春水堂超級盤子價，價格快三倍還比人家茶魔難喝」
「50嵐的覺得普通啊! 沒什麼特別的」
「會喜歡50嵐珍珠真的很怪…超難吃」
「春水堂如果有出波霸就完美」
「我只知道清心的珍珠認真不行」。
