星薈疑結業｜餐飲聯會稱事出突然問題大　對宴會旺季前離場感意外

鄧氏餐飲旗下婚宴酒家「星薈」疑突然結業，有大批準新人擔憂被「走數」及無法按時舉行婚宴。香港餐飲聯業協會主席楊振年今日（17日）表示，「（星薈）突然結業好大問題」，預料好多準新人因此苦惱，亦指出十月後為宴會餐廳旺季，對該餐廳現時結業感意外。



「星薈」主打婚宴，宣傳標榜「擁有270度景致露台作證婚場地或席前酒會」。（「星薈」Facebook圖片）

星薈近日傳出結業，有準新人成立苦主群組，已有逾百人加入。其中6名苦主昨日到星薈嘗試追討。香港餐飲聯業協會主席楊振年今日在香港電台《千禧年代》表示，是次與其他酒家結業不同，因為星薈主力婚宴，突然結業相信導致不少準新人苦惱。

由已故「舖王」鄧成波家族公司持有、主打婚宴的尖沙咀星薈近日傳出結業。（廖雁雄攝）

約6名苦主昨日（16日）嘗試到尖沙咀星薈追討。（廖雁雄攝）

據他了解，該餐廳結業前可能已有某些日期閉門，有客人詢問負責人為何不開，得到回覆是為了減低成本，無生意時不開。他指出，星薈突然結業很大問題，預料將影響很多準新人客戶。

他提到，如同星薈般的中式酒樓最想做的生意是宴會，但過去幾個月是淡季，但10月之後將是宴會旺季，包括有冬至聚餐等，對星薈現時突然結業感意外。

婚宴市場萎縮：大家都選擇簡單擺酒、鷄尾酒晚會

不過，他指出自兩年前移民潮後，表現最受影響的是中式酒樓，因其面積大租金高，外加食材及人工提升，惟生意不增反降，食肆無法提高餐飲價格，更需打折吸引人流。就婚宴酒樓方面，他表示該市場同樣面臨萎縮。「而家大家都簡單擺酒、擺cocktail（鷄尾酒晚會）」，比起以往擺至少20圍以上，消費力下降，酒樓「亦比以前難做左」。