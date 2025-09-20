星薈結業懶理準新人擺酒結婚　鄧成波家族3000萬閒錢買豪宅｜燈神

「舖王」鄧成波家族又有負面消息出現，鄧氏家族旗下鄧氏餐飲（Tang's Catering Group）主打婚宴的食肆尖沙咀「星薈」突然無營業，電話無人接聽，令到逾80準新人擔心被「走數」，成立苦主群組，向海關舉報。



鄧成波家族近年財政狀況極為嚴峻，旗下多項物業淪為銀主盤，個別更被低價賤賣，蝕幅高達5成至6成屢見不鮮。因此燈神近年見到鄧氏家族其他業務如婚宴、餐飲、酒店、安老等，自自然都會避一避，不過若非熟識投資界的小市民，今次就不好彩「中招」，損失錢財事小，影響婚期吉日事大。



星薈係上周日9月14日傳出突然結業消息，有婚禮公司提醒已訂於「星薈」擺酒準新人留意，該店當日及晚上營業時間，電話長期無人接聽。令到逾80準新人擔心被「走數」，成立苦主群組，向海關舉報。

低調發結業聲明 8月中旬財政無法逆轉...進入清盤程序

燈神留意到，原來事隔一日，星薈已經低調係9月15日星期一發出結業聲明，內容就提及「星薈已於2025年9月15日正式結式營業，並進入清盤程序......該公司一直竭盡所能，尋求一切開源節流的方法，奈何近年市場營商環境嚴峻。結合多種因素之下，自2025年8月中旬開始公司財政陷入無法逆轉的困境，無力償還債務及繼續營運。經過再三的慎重考慮，不得不作出此艱難且重大的決定」。

星薈於9月15日發出結業聲明，指進入清盤程序。

供應商、業主、債務問題依循法律程序處理

關於後續安排方面，聲明提到「公司正在索取專業法律意見，進行公司清盤事宜，所有未完結的事務（包括但不限於與供應商、業主及其他債權人的債務問題）將依循法律程序處理」。

指結業屬無奈之舉

至於現有顧客方面，該份聲明亦有提及，「承蒙各位顧客多年來的厚愛同支持。今次決定實屬無奈之舉，公司對此決定帶來的不便深表歉意，同時再次衷心感謝各界一直以來的支持」。

燈神睇完這一篇結業聲明，不禁倒抽一口涼氣，睇怕一眾被「走數」的80名準新人，都要準備再搵新場地應付婚宴。

已故舖王鄧成波，旁為鄧耀昇。

工商舖大插水銀主都要輸錢 債仔難以套現

有朋友問起燈神，點解成日見到鄧成波家族幾千萬、幾億、甚至幾十億沽貨，近年已經累積沽出逾百億元的資產，為何也沒有資金維持營運旗下婚宴、餐飲業務呢？

其實原因就好簡單，一般而言，淪為銀主盤的物業，在賣出後套現的資金，通常都會第一時間歸還給銀主（債主），其後所餘下的資金才會歸還給債仔。不過近年商業房地產、工商舖市場的價格大幅插水，個別貶值5至6成不等，由於價格已經大幅回落，套現所得的資金甚至連償還債主也不足夠，試問債仔又如何有錢回籠呢？

鄧耀昇妻子葉靄璇去年底3000萬買碧瑤灣豪宅

不過鄧氏家族貴為「舖王」家族，高峰期坐擁全港逾200項物業，市值超過730億元，更一度部署上市，燈神相信鄧氏家族成員「爛船都有三分釘」，點都有啲儲備收埋喺私人銀行。

例如係2024年11月，鄧成波之子鄧耀昇的妻子葉靄璇，就斥資3,000萬元買入薄扶林碧瑤灣2伙相連戶連車位，平均呎價約12,898元。燈神睇返CCL樓價指數的數據，2024年11月CCL為138.8點，去到2025年9月中指數已經升至139.39點，雖然升幅只有僅僅0.425%，不過今次至少「有得升」，假若鄧氏家族有心想處理「星薈」結業所遺下的爛攤子，可以考慮出售呢個碧瑤灣相連單位以套現資金。

