淘寶實體店｜銅鑼灣3.5萬呎巨舖直擊！　7大展區買家俬兼嘆咖啡

淘寶實體店由尖沙咀搬至銅鑼灣！淘寶與PapaHome合作設立的「PapaHome淘寶家居生活館」旗艦店正式落戶銅鑼灣Fashion Walk，佔地兩層逾3.5萬平方呎，將於本月11日「雙11」正式開幕。PapaHome共同創辦人兼首席營運總監梁司範指，新店下層主打生活化場景，設有多個打卡位，上層則集中展示家俬及家居設計。



PapaHome淘寶家居生活館旗艦店將於本月11日「雙11」正式開幕。（湯致遠攝）

實體店消除網購疑慮

該店共有兩層，總面積逾3.5萬平方呎，備有逾百個家俬品牌。整個舖面將分為7個區域；當中地下為淘寶快閃潮玩區、咖啡店PapaCafe，以及PapaFa花藝植物店；1樓則為淘寶家俬區、訂造家俬及裝修工藝體驗館等。

梁司範指，消費者網購家俬建材時常有疑慮，實體店正好提供親身接觸和體驗的機會，消除他們對質素及適用性的擔心。他提到，尖沙咀舊店僅約1.5萬呎，不少顧客反映希望有更寬敞的選購空間，考慮到新店面積更大且位處銅鑼灣核心區，故決定搬遷。未來將視乎業務反應，研究在民生住宅區開設規模較小的分店。

PapaHome共同創辦人兼首席營運總監梁司範指未來將視乎業務反應，在民生住宅區開設規模較小的分店。（李芍慜攝）

引入Cafe花藝與品牌訂造家俬

據介紹，為提升實體店的引流能力，旗艦店地下樓層首度引入咖啡及花藝品牌。店內設有「PapaCafe」結合現代設計的餐飲區，以及主打直接對接內地花農的「PapaFa」花藝植物店。此外，一樓除了展示逾百家家俬品牌的過萬款產品外，亦邀得10位本地跨界別創作者參與場景設計，並提供一站式訂造家俬及裝修服務，試圖以生活風格及本地原創元素帶動客流。

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設品牌快閃區

有別於傳統家俬店，旗艦店特設「淘寶品牌快閃區」。淘寶方面指出，平台雖有大量品牌，但不少優質商品未能讓本地消費者親身體驗，新店首階段將引入11個內地家居及生活品牌，涵蓋潮玩、箱包、鍋具及寵物用品等，並定期舉辦產品試用及工作坊，藉此增加消費者對內地新興品牌的認知與信任。