告別荃灣！周大福媒體娛樂斥6400萬翻新觀塘總部　料158日完工

周大福媒體娛樂（1097）公布，今日（4日）透過中標通知書，向承建商華聯建築授予觀塘KOHO新物業的翻新工程總合約，合約金額為6,400萬港元，工程合約期自展開日期起計158個曆日，款項將由集團內部資源撥付。集團早於8月已啟動分階段遷入該物業的計劃，是次翻新工程將為其長期營運基地提供關鍵設施配套。



周大福媒體娛樂公布向承建商華聯建築授予KOHO新物業的翻新工程總合約金額為6400萬港元。（資料圖片）

承建商華聯建築屬獨立第三方

根據公布，翻新工程範圍包括建築結構、照明及電力配電、通風及空調、後備發電機，以及電視廣播及工作室運作所需的關鍵設施等。

是次中標的承建商華聯建築為香港註冊成立公司，主要從事樓宇建築及維護業務，由龐達強及龐達成分別擁有45%及55%權益，其最終實益擁有人均為獨立第三方，與周大福媒體娛樂並無關連。

遷址計劃8月啟動

周大福媒體娛樂於8月14日已公布，開始分階段將企業總部、核心媒體業務及支援職能遷往KOHO新物業，作為集團長期營運基地。公司表示，物業翻新後可整合廣播、製作及支援職能，提升整體營運效率，並支持集團數碼全媒體發展策略。是次翻新合約的批出，標誌着遷址計劃進入實際工程階段。