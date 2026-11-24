中環歌賦街人氣拉麵店 NEXT Shikaku 宣佈，將於12月15日正式結束營業，為這間來自大阪、以牡蠣湯底打響名堂的過江龍在港3年多的經營劃上句號。消息一出，不少曾為一碗牡蠣拉麵排隊的食客大感不捨，有意把握最後機會的食客，須於結業前到訪。



NEXT Shikaku 宣佈將於12月15日正式結束營業。（NEXT Shikaku Instagram）

主打大阪直送牡蠣湯底 曾掀排隊潮

NEXT Shikaku 是座銀集團引入香港的品牌，與中環歌賦街的座銀 Zagin Soba（雞白湯）等同屬一個餐飲體系。

NEXT Shikaku 於2022年首次登陸香港，香港店是 NEXT Shikaku 的首家海外分店，選址中環歌賦街，主打以日本牡蠣熬製湯底的拉麵，招牌包括牡蠣清湯拉麵「ikasu」、濃厚白湯「koeru」及沾麵「asobu」，每碗定價由138元起。其湯底以鮮味突出見稱，配上酒煮蠔、煙燻叉燒等配料，開業後迅速成為區內排隊熱點，吸引大批拉麵愛好者專程捧場。

該店經營期間曾因內部裝修暫停營業約半年，至2025年中旬才於原址重開，並趁復業推出特製豪華版拉麵及牡蠣飯等新菜式，力圖重拾人氣。如今店方決定於12月中正式離場，意味這間一度為中環帶來牡蠣湯底熱潮的拉麵店，將告別香港市場。

NEXT Shikaku 於2022年首次登陸香港，選址中環歌賦街，主打以日本牡蠣熬製湯底的拉麵。（網上圖片）

10月至少70家知名餐飲、零售店結業

翻查公司註冊處最新數據，今年首9個月全港已解散的本地公司累計高達108,964間，平均每月逾1.2萬間公司退場；另據市場統計，單計今年10月全港便有至少70間知名餐飲及零售店舖結業，較9月（約40間）大幅急升約75%

在市民消費習慣轉變、北上消費常態化及租金與食材成本高企的多重夾擊下，無論是紮根多年的本地老店，抑或近年進軍香港的「過江龍」品牌，均正面對嚴峻的汰弱留強考驗。