屹立旺角花園街市政大廈熟食中心逾40年的老字號「妹記生滾粥品」，日前於社交專頁公布最新營業安排。該店稱，為配合花園街熟食中心長達14個月的加裝冷氣及全面翻新工程，現址將如常營業至2027年3月31日。



由於店方尚未落實搬遷方案，若屆時未能覓得合適新址，這間老牌粥店將於明年4月1日起暫時停運，意味這碗以傳統銅煲即叫即煮的魚粥或暫別食客一段時間。



旺角妹記生滾粥品預告停業。（網上截圖）

花園街熟食中心 迎14個月停業期

花園街熟食中心向來是香港平民飲食文化的縮影，匯聚不少街坊老店，惟設施老化問題普遍。中心即將展開加裝冷氣及全面翻新工程，期間需面對長達14個月的停業期。受工程影響，妹記生滾粥品在專頁發文感謝食客一直以來的支持，並交代最新去向。

店方指，現時舖位會如常運作至2027年3月31日，目前仍未知悉日後會否搬遷至其他地方，若有最新動向將於專頁公布；如未能覓得合適地方搬遷，店舖則會由2027年4月1日起暫時停運。在明年3月底前，店內一切照常營業，歡迎食客前往光顧。

麥花臣擺檔起家逾40年，傳統銅煲灒酒煮出「鑊氣」魚粥。（網上圖片）

妹記麥花臣擺檔起家

翻查資料，妹記生滾粥品的故事始於1979年，由創辦人「妹姐」一手創立。最初只是在麥花臣球場前擺檔，靠着一份份用料實在的粥品，在街坊鄰里之間口耳相傳，慢慢打出名堂。直至90年代初，小店遷入旺角花園街街市熟食中心，落地生根，轉眼間已陪伴港人走過四十多個年頭，成為不少人早市、午市最熟悉的庶民味道。

多年來，妹記最為人稱道的，是堅持以傳統銅煲「即叫即煮」生滾粥。招牌魚粥正是最佳例子：師傅先在銅煲內爆香魚腩與大蔥，灒酒提香，再注入滾燙粥底生滾而成，魚肉鮮嫩，酒香與蔥香交織，火候十足。

食客盼老字號遷入地舖延續手藝

暫別消息傳出後，隨即引來大批本地熟客留言表達不捨。也有不少網民直言香港並非間間粥店都能保持水準，紛紛建議店方考慮「搬入地舖」，期望這份跨越四十載的傳統銅煲粥手藝得以延續。

翻查公司註冊處最新數據，今年首9個月全港已解散的本地公司累計高達108,964間，平均每月逾1.2萬間公司退場；另據市場統計，單計今年10月全港便有至少70間知名餐飲及零售店舖結業，較9月（約40間）大幅急升約75%。

在市民消費習慣轉變、北上消費常態化及租金與食材成本高企的多重夾擊下，無論是紮根多年的本地老店，抑或近年進軍香港的「過江龍」品牌，均正面對嚴峻的汰弱留強考驗。