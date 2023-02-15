有線寬頻提早交還收費電視牌照 今早復牌 股價高開45％
撰文：張偉倫
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有線寬頻（1097）宣布向政府提早交還收費電視服務牌照，並會對免費電視服務加大資源投放。有線寬頻今早復牌，股價最新報0.071元，高開44.9%。
有線寬頻收費電視服務牌照原訂於2029年5月底屆滿。
小股東陳仲翔 冀股價重見黎明
對於今次有線寬頻的舉動，小股東表示感到愕然。陳仲翔表示，持有該股近20年，對公司不再經營收費電視業務的消息感到愕然，但表示理解，因有線的收費電視近年已淪為雞肋，公司根據研判將精力集中投放到其他範疇實屬無奈但應有之舉。
他指，作為投資者，尤其是真金白銀買入的長情投資者，尤其是參與2017（0.21元）和2019（0.1元）兩次供股的投資者，自己最關心的是投資回報，「畢竟，這些年（今天股價0.049元）已經傷痕累累、損失慘重、不堪回望。」
他寄望公司管理層在業務重組後，可改善經營，轉盈為虧；將公司的不可替代資產盈利化，如地下電纜，讓其價值反映到股價上；引入策略性股東入股，如中國移動、騰訊、美團、京東、阿里巴巴等。「最終目的是為了提振公司股價，讓股東重見黎明。」
有線電視訂戶在6月1日後如何處理退機頂盒？
有線寬頻表示，訂戶可保留現有機頂盒等設備；如訂戶無意保留設備，可交還到有線電視提供的回收點，或致電客戶服務熱線1832821預約收機，惟需收取相關費用。
合約在2023年5月31日後仍未屆滿，應如何Cut單？
電視服務將會於6月1日自動終止，訂戶無需遞交任何終止服務文件。不過如在5月31日或之前的日子完結，用戶需要在合約前30日遞交終止服務通知，否則將要支付按月基本月費至2023年5月31日。