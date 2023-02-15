有線寬頻提早交還收費電視牌照　今早復牌　股價高開45％

有線寬頻（1097）宣布向政府提早交還收費電視服務牌照，並會對免費電視服務加大資源投放。有線寬頻今早復牌，股價最新報0.071元，高開44.9%。

有線寬頻收費電視服務牌照原訂於2029年5月底屆滿。

小股東陳仲翔 冀股價重見黎明

對於今次有線寬頻的舉動，小股東表示感到愕然。陳仲翔表示，持有該股近20年，對公司不再經營收費電視業務的消息感到愕然，但表示理解，因有線的收費電視近年已淪為雞肋，公司根據研判將精力集中投放到其他範疇實屬無奈但應有之舉。

他指，作為投資者，尤其是真金白銀買入的長情投資者，尤其是參與2017（0.21元）和2019（0.1元）兩次供股的投資者，自己最關心的是投資回報，「畢竟，這些年（今天股價0.049元）已經傷痕累累、損失慘重、不堪回望。」

他寄望公司管理層在業務重組後，可改善經營，轉盈為虧；將公司的不可替代資產盈利化，如地下電纜，讓其價值反映到股價上；引入策略性股東入股，如中國移動、騰訊、美團、京東、阿里巴巴等。「最終目的是為了提振公司股價，讓股東重見黎明。」