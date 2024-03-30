跑鞋推薦｜2024年4月新款：ASICS純白系列吸引　李寧碳板鞋革新

2024年4月上架跑鞋，以ASICS全新的SUSTAINABILITY系列最為吸引眼球。這個系列以環保為概念，響應4月22日的世界地球日，當中五個型號跑鞋均以全白色設計，喜愛白色鞋的跑友值得留意。



跑鞋推薦．2024年4月新款

ASICS GEL-KAYANO 30

ASICS GEL-NIMBUS 26

ASICS NOVABLAST 4

ASICS GEL-CULUMUS 26

ASICS GT-2000 12

據品牌介紹，SUSTAINABILITY系列中，鞋面材質最少有50%由回收物料製成，包括以PET膠樽生產聚酯纖維，染色方面則使用可持續循環染色技術，減少碳排放和用水量。

這個系列共有五款跑鞋，GEL-KAYANO 30和GEL-NIMBUS 26是品牌的王牌緩震跑鞋，NOVABLAST則提供輕彈的緩震，GEL-CULUMUS 26和GT-2000 12也是極受跑友歡迎的日常訓練跑鞋。

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GEL-NIMBUS 26：

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GEL-NIMBUS 26。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GEL-NIMBUS 26細節：

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【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GEL-KAYANO 30：

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GEL-KAYANO 30。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GEL-KAYANO 30細節：

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【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS NOVABLAST 4：

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS NOVABLAST 4。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS NOVABLAST 4細節：

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【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GEL-CULUMUS 26：

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GEL-CULUMUS 26。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GEL-CULUMUS 26細節：

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【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GT-2000 12：

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GT-2000 12。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年4月新款】ASICS GT-2000 12細節：

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跑鞋推薦．2024年4月新款

LINING飛電4 ULTRA

LINING飛電4 ELITE

LINING飛電4 CHALLENGER

飛電是李寧的最頂級系列跑鞋，今次一口氣革新三個型號。據品牌介紹，統計了大量跑手在馬拉松比賽的表現，發現30公里後才是真正定勝負的時候，因而研發全新的「最速曲線系統」。

根據李寧運動科學研究中心的分析，跑手在前30公里體力充沛，主要依靠膝關節作為支撐點，以前腳掌發力；30公里後則因體力下降，髖關節成為支撐點，變成中前掌落地。「最速曲線系統」中，前掌以更大翹度和動力提升推進，中足則以碳板形狀配合中底厚度及弧度，增加中掌着地時髖關節轉動力，為足弓下方提供更強推進與支撐。

【跑鞋推薦．2024年4月新款】李寧飛電4 ULTRA：

【跑鞋推薦．2024年4月新款】李寧飛電4 ULTRA。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年4月新款】李寧飛電4 ULTRA細節：

【跑鞋推薦．2024年4月新款】李寧飛電4 ELITE：

【跑鞋推薦．2024年4月新款】李寧飛電4 ELITE。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年4月新款】李寧飛電4 ELITE細節：

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【跑鞋推薦．2024年4月新款】李寧飛電4 CHALLENGER：

【跑鞋推薦．2024年4月新款】李寧飛電4 CHALLENGER。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年4月新款】李寧飛電4 CHALLENGER細節：

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