無錫馬拉松｜何杰跑出206刷新全國紀錄　賽後豪言：中國有膝蓋

周日上演的無錫馬拉松，去年奪得杭州亞運男子全馬金牌的中國跑手何杰，跑出2小時06分57秒，刷新全國男子馬拉松紀錄。



何杰在無錫馬拉松跑出的2小時06分57秒，在賽事中總排名第4、全國第1，同時刷新了中國男子全馬紀錄，成為第一位跑入「206」大關的跑手。冠軍跑手為埃塞俄比亞的Tadu Abate Dedm，他以2小時06分18秒完成。

何杰去年也是在無錫馬拉松與楊紹輝一同刷新塵封15年的全國紀錄，當時何杰跑出2小時7分30秒，同年年底，楊紹輝在福岡馬拉松再一次破紀錄，成績為2小時7分09秒，相隔不足4個月，何杰又再刷新紀錄。

何杰刷新中國男子全馬紀錄。（Twitter）

何杰賽後顯得相當激動，指出：「今年就讓我們馬拉松進入206時代，我不想讓一些人說中國人沒有膝蓋，中國是有膝蓋的。」他隨後笑道，最後直路看見大鐘的「06」時，「已經接近崩潰的邊緣了，但我也想今天最後幾秒，不要給自己留遺憾，競技生涯太短暫了。」

何杰早前曾到肯亞集訓，表示當時跟當地跑手訓練時，彼此速度相差不遠，今次也以輕鬆的心態跟着對手，「4分、5分，我確實能力現在達不到，但是6分、7分，節奏我完全可以控制得住。」