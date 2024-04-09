跑步｜英國「阿甘」穿越非洲曾遭綁架險死　「堅信運動帶來奇蹟」

撰文：陳旭暉
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美國電影《阿甘正傳（Forrest Gump）》相信大家都不陌生，對主角而言，跑步是他遇到事情不順時的解決方式，其橫越美國的舉動，也引來不少人仿傚。
最近便有一名英國跑手Russ Cook，以接近一年時間，從非洲最南端跑至最北的突尼西亞，創下歷史壯舉，更感染不少志同道合的跑者與他同行，儼如真人版阿甘。其實Russ Cook人生也曾陷入低谷，他坦承是跑步拯救了自己，並希望以此激勵他人。

Russ Cook用接近一年時間，從非洲最南端跑到最北。（路透社）

2023年4月22日，27歲的Russ Cook從非洲最南端的好望角出發，至2024年4月7日，他跑到突尼西亞最北的安吉拉角（Cape Angela），成為史上第一個徒步縱貫整個非洲大陸的人。

在這352天裏，他途經16個國家，跑了超過16000公里，相當於大概385場馬拉松的距離，總共超過1900萬步，平均每天要跑46.3公里，Russ Cook也因此跑爛了29對鞋。

Russ Cook吸引不少志同道合之人加入。（Instagram）

曾被持刀匪徒綁架　「心想我可能要死」

這趟縱貫非洲之旅歷盡辛苦與驚險，他吸引了不少志同道合之人，有人在YouTube上為他紀錄過程，BBC報道指，他更為多間慈善組織籌到超過77.5萬英鎊捐款。不過在穿越那16個國家途中，他與團隊曾在安哥拉被持槍搶劫，被搶走身上的金錢、護照及攝影設備，也曾因簽證問題，幾乎無法進入阿爾及利亞。

Russ Cook表示今次挑戰只有一刻想過放棄，就是在剛果被持刀匪徒綁架時：「那是最可怕經歷，當時我坐在電單車後座，被帶入叢林之中，心想我可能要死了。」他回憶坐了7小時電單車後被關起，雖有1分鐘想過放棄，但很快又下定決心要繼續，幸好之後他的團隊支付贖金，將其救出。

衝線後，Russ Cook情緒激動。（路透社）

今次挑戰開始後11天，他接受英國《泰晤士報》訪問時表示，自己只是一名普通人：「若你將我放到實驗室，我的基因也沒有任何異常之處，我曾經也是一個酗酒的胖子。」他坦承曾沉迷賭博，在工作中感到孤單及迷失，幾乎失去一切，「我對生活已沒有任何熱情」。

20歲出頭時，Russ Cook某晚凌晨3時在白禮頓的夜總會內突然醒悟，「當時我想：我為自己的人生做了什麼？我需要改變什麼」。然後他離開夜總會，突然便跑步回家，那距離有12英里（約19.3公里），「途中我須在路邊小睡幾次，但最後我做到了」。

之後他再應朋友邀約參加半馬比賽，人生逐步回到正軌，「我不是說跑步或做運動能解決任何人的問題，因為事實不是這樣，過程要複雜得多，但那能成為你的火花」。此後Russ Cook開始參與各種挑戰，包括從土耳其跑到倫敦、拖着730公斤的車跑全馬並打破世界紀錄等。

今次徒步穿越非洲，是他在疫情期間萌生的念頭，最初Russ Cook計劃在200天內完成，但因各種狀況而延長了過程。未有放棄下，他在最終站前邀請粉絲與他一起完成此次壯舉，並有數十名支持者從世界各地飛來，加入這歷史一刻。

最後一站時，不少支持者從世界各地飛來加入。（路透社）

他希望今次經歷能激勵其他人：「我是一個很普通的人，所以如果我能做到的話，希望人們能以此來應用到他們的生活中。我堅信運動能為人們的生活帶來奇蹟，它改變了我的生命，因此我希望能啟發更多人出去跑步，或是做其他任何類型的運動。」

以「你的生命只有一次」為座右銘的Russ Cook又形容，過去這一年是他人生中最艱辛時刻，但也是無上的榮譽：「當我變成老人，坐在搖椅上，身邊有18名孫子跑來跑去時，我將有一些故事能回憶，那很好。」

Russ Cook這趟縱貫非洲之旅，相信留下不少難忘回憶。（Russ Cook X）
Russ Cook今次挑戰路線圖。（Russ Cook X）
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