跑鞋推薦｜New Balance Rebel v4實測　不依賴碳板仍能提速的利器

參加New Balance Rebel v4新產品活動已是個多月之前。打開鞋盒，已被薄得透光的鞋面布料吸引目光，如此輕盈透薄，似乎是一雙「戰靴」，一拿上手果然甚有驚喜，比其他品牌同樣定位的練習鞋還要輕。

不依賴碳纖維板仍能令跑手加快翻腳有助提速，難怪Rebel v4個多月來好評如潮，跑鞋表現的確名副其實。

【跑手測試後以第一身撰文，文章經《01體育》編輯修改】



New Balance Rebel v4 Spec

重量：179克（女裝US 8）

中底厚度：後跟33毫米 / 前掌27毫米

前後掌落差：6毫米



【跑鞋推薦2024】New Balance Rebel v4實測。（跑手T提供）

對Rebel v4的第一印象：未著上腳已大有理由相信這雙跑鞋有利發揮速度。女裝US 8尺碼，重量僅179克，比一盒250毫升的檸檬茶飲品還要輕得多。

跑鞋結構方面，中底略厚，整個鞋底呈輕微弧型，站立時彷彿要把身體重心轉移至腳跟才站得穩，但一開始跑動便沒有問題，身體重心隨着鞋底弧度自然轉換，加上New Balance 混入PEBA 物料，比起品牌其他產品輕盈有彈力。

事實上，這雙跑鞋的腳感跟品牌最新旗艦「戰鞋」FuelCell SuperComp Elite v4 十分相似。雖然筆者只在專門店內試穿SuperComp Elite v4，未能透過正式訓練實測，但兩鞋同樣輕盈而且款式相近，鞋底同時使用擁有上佳回彈力的PEBA 物料，只是SuperComp Elite v4採用的PEBA較多並且附有碳纖維板，更適合高水平競賽。

+ 1

儘管珠玉在前，Rebel v4作為訓練鞋仍然令筆者十分滿意。以下是筆者穿Rebel v4的實測內容：

1. 海濱長廊輕鬆慢跑7公里，配速約5:30

2. 200米輕快跨步跑X13組，每組約42秒，每組中間慢跑100米休息

3. 1公里間歇跑X4組，平均時間3:42

試鞋之際正值筆者馬拉松減量期，大多數訓練以輕快配速為主，Rebel v4剛好完美配合。Rebel v4 雖然欠缺碳版，但筆者並不覺得穿Rebel v4 訓練令速度打折扣，反而因為鞋身輕巧，令翻腳更快，較易提高步頻，表現甚至比鞋身較重但附有碳版的其他訓練鞋更好。不倚賴碳纖維板的助力而成功提速，本身已經是一種有效訓練。

【跑鞋推薦2024】New Balance Rebel v4實測。（跑手T提供）

Rebel v4中掌位置頗闊，落腳穩定，即使跑高速或「入彎」亦感覺安全。具有一定厚度的中底比起傳統剛性強的田徑訓練鞋雖然敏捷度較低，但保護力卻大大提升。筆者未有機會以之跑長課，但憑經驗和腳感判斷，Rebel v4能駕馭最少半馬距離。經驗較少的新手，可以用作田徑場內的速度訓練，無論是間歇跑或節奏跑都適合。

至於輕鬆跑，Rebel v4未必是最好選擇，因為有大材小用之感。鞋底的耐用度也是筆者留有問號的：為了偷輕鞋身，大底近後踭的防滑橡膠物料用得不多，筆者不確定會否較易加速中底損耗，目前其訓練里數是63公里，全是速度訓練，暫時未見「蝕底」的跡象，但耐用度始終需要時間驗證，我認為還是保留作「訓練梯隊」首選較為適合。如果喜歡自然腳感的跑手，甚至可以藉着輕身、靈活、容易提速的優點，以之應付短距離路賽，例如5K、10K賽事，成績相信不比碳板鞋差。

跑手簡介

跑手T，跑齡9年半，PB 2:59:18。對雪糕、芋圓、珍珠奶茶零抵抗力，只好日跑夜跑消耗卡路里，心願是試盡天下間的珍珠奶茶和跑鞋。



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