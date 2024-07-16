The North Face 100越野賽改到林村起跑衝線　即睇路線及報名詳情

The North Face 100香港越野跑挑戰賽2024將於12月13至15日舉行，今屆賽事的起點、終點與過往不同，由大美督改為林村許願廣場。今屆TNF 100分為3個距離組別，分別是14公里、55公里及100公里，另外100公里會加設隊際接力賽。賽事由7月17日下午4時起開放報名，先到先得，額滿即止。



The North Face 100 香港越野跑挑戰賽2024將於12月13日至15日（星期五至日）舉行，並將起點及終點定於香港本土歷史豐厚的大埔林村許願廣場。（公關提供）

100公里個人賽及隊際接力賽將於12月13日晚上10時起跑，選手先翻越北大刀屻及富挑戰的龍山，經鶴藪水塘急速爬升至屏風山、黃嶺一帶，攀登此起彼伏的八仙嶺，繼而緩緩下降至烏蛟騰，進入香港最東北角的一些寧靜古村，其中包括荔枝窩、鎖羅盤和榕樹凹等。到了鹿頸後從海岸線再登黃嶺、屏風山，選手會在翻過九龍坑山落大埔，再上鉛礦坳後走龍門郊遊徑，登上香港最高點大帽山，落梧桐寨後再上大刀屻，經牛牯嶺徑下降至林村許願廣場衝線。100公里個人賽有500個名額，而接力賽則最多25隊。

而55公里賽將於12月14日早上8時起跑，同樣先翻越北大刀屻，路過粉嶺，沿衛奕信徑翻過九龍坑山，此時匯合100公里選手踏足相同路段，穿過大埔上鉛礦坳，沿龍門郊遊徑再登大帽山，再經梧桐寨及大刀屻等地跑返終點。55公里賽設800個名額。

14公里賽則於12月15日早上9時選手會先踏上牛牯嶺徑，往蝴蝶山方向進入營盤，亦會登上景色壯麗的北大刀屻，繞一圈回到林村。14公里賽設1200個名額。

今年保留3種不同距離的越野賽 — 除了原有的100公里挑戰賽，去年的16公里賽及50公里賽將革新為14公里賽及55公里賽，更推出全新100公里隊際接力賽，以及採用全新路線。（公關提供）

多位本地越野跑好手將參加比賽，包括曾小強、甄智貽、梁康翹，亦有越野跑新星林楚茹及羅樂賢等。今屆100公里賽男女子組別的冠、亞、季軍將獲頒獎金，總獎金高達港幣60000元，三項個人賽的首十名選手及接力賽的首三名隊伍亦將獲頒The North Face購物現金券。

所有賽事將於7月17日（星期三）下午4時正式開放予所有人士報名，以先到先得形式進行登記報名，直至額滿為止，9月1日前報名個人項目賽事可享早鳥優惠，而去年TNF 100 香港越野跑挑戰賽的參賽者更可於即日起優先登記報名任何個人項目賽事。

有關報名詳情，請瀏覽賽事官方網站：https://www.thenorthface.com.hk/TNF100-100km/