環富士山越野賽｜香港女將甄智貽揚威日本　後勁凌厲超預期贏季軍

撰文：顏銘輝
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香港跑手揚威日本！甄智貽（Angie）在環富士山越野賽100英里（Mt.FUJI 100）靠凌厲後勁，在最後一段路超越日本的細川由美，以26小時15分46秒贏得女子季軍。Angie表示第三名是意外收穫，她在最後檢查站被第五名的跑手追上，激起了鬥心，希望保住第四名，在不斷加速下，她更無心插柳地超越了細川由美得季軍。

Angie及黃浩聰一同出戰環富士山越野賽。（THE PEAK HUNTER Facebook）

環富士山越野賽｜黃浩聰跑得男子第八名　剖析166公里賽道最難處

上月在Lantau 70贏得女子亞軍的Angie，過去周末到日本參加環富士山越野賽，上周五凌晨0時起步，挑戰166.6公里賽道，總攀升為7039米。Angie表示起步天氣好舒服，涼爽不冷，「頭十幾公里可跑性高，跑暖咗個人」。花了2小時24分，跑了25.3公里，她以第六名抵達首個檢查站富士宮。

環富士山越野賽賽道。（官網圖片）
環富士山越野賽賽道的檢查站及高度圖。（官網圖片）

在路上，她一邊欣賞富士山的黎明，一邊向第二個檢查站麓進發。她說：「嗰日個天好清，見到星星，日出時候見到富士山嘅剪影，見到地平線紅色嘅太陽光，個天慢慢紅，真係好靚。」

在檢查站，Angie跑完第一晚通宵後斟水，樣子很累。（The North Face）

用了6小時34分，Angie以第三名跑抵麓，支援隊Christine及Viann準備就緒。她說：「第二個檢查站比我計畫早個半鐘，因為夜晚比較涼，我係好唔耐熱，喺香港試過中暑邊緣。」

Angie在蔍大休期間，見到另一位女跑手進入支援區，揮手打招呼。（The North Face）

Angie在蔍大休，胃口很好，先吃粥，再吃飯團及香蕉。她表示落蔍時在山邊遇到清泉，見其他跑手斟水也跟住斟，「我好口渴，嗰個水係清泉，跟住我就醒晒嘞，可以jog（慢跑）返嚟」。她表示數次滑倒跌倒，有點小傷，沒有大礙。她想不到初段那麼快，所以想在蔍休息多一點。她也跟支援隊表示，富士山的日出剪影真的很美。

Angie表示天公造美，令她可以在比賽期間欣賞到最美的富士山景色。（The North Face）

進入日頭，Angie調整速度，她說：「天清就代表日頭曬同冇雲，所以第二個檢查站坐低休息一陣，知道自己要跑返慢啲，本身冇諗過咁快，喺出太陽之後要更好控制自己，因為仲有漫漫長路。」去一去廁所，在蔍休息了超過10分鐘，Angie以第五名離開這個檢查站。那時候，她沒想過最終可以季軍完賽。

Angie超出預期地贏得環富士山越野賽季軍。（The North Face）

跑到70.7公里的精進湖，Angie升上第四名；去到97.4公里的北麓公園，她再升上第三位，僅落後美國越野跑天后Courtney Dauwalter及清宮由香里，後兩者已經遠遠拋離其他人。

入到第四檢查站，Angie很累，看電話記住之後的路段距離及攀升。（The North Face）

她記得到第四檢查站北麓公園前有十多公里石屎路，感覺那段很漫長，在心理上很難捱。北麓公園剛好是另一項賽事KAI 70的起點，她離開檢查站時遇到一班領取KAI 70選手包的香港跑手。她說：「最令我開心同感動，好多人拎緊KAI 70的比賽選手包，有唔少係香港人，有啲係我識嘅朋友，佢哋係度拍手，叫我個名同叫我加油。」她希望多謝打氣的香港朋友。

Angie驚喜見到香港朋友排隊拎KAI 70比賽選手包，大家拍手為她打氣。（The North Face）

Angie認為最辛苦是122.5公里第六檢查站山中湖前，她很累，睡意來襲，通知支援隊成員想喝咖啡，更打算到檢查站後小睡5分鐘。正正在山中湖檢查站前，她被細川由美過頭，由第三名跌落第四。在餘下40公里，Angie及細川由美上演季軍爭奪戰。

Angie狀態很好，鬥到最後仍有力。（The North Face）

「（細川由美）臨入檢查站嘅石屎路追到我，佢同我講咗句日文，但我聽唔明，我諗意思都係友善，但真係唔知佢講乜。佢應該冇支援隊，入到檢查站攞咗啲嘢就走，我仲坐喺度抹緊身、休息緊、著緊保暖嘅衫。我見佢冇著長袖衫、冇加多啲衫，好有力咁跑離開檢查站。嗰刻我覺得佢係一個好有經驗嘅前輩跑手，好有後勁。」Angie道。

細川由美在山中湖留了數分鐘便匆忙離開，而Angie就大休了近20分鐘，兩人差距大約15分鐘。在第七檢查站二十曲峠，細川由美仍領先Angie超過9分鐘。直至攀爬1598米高的杓子山，兩人再相遇。杓子山是賽道上最具挑戰性的一段路，她形容：「比較斜，上去某啲部分要手腳並用；落就係成個比賽最大嘅連續下降，11公里落900米，嗰度好斜亦都有好多樹根。」

頒獎禮三甲可以在台上講幾句，Angie用自己有限的日文打招呼，自我介紹來自香港，非常感謝大家。她見到台下反應好好，都覺得開心。（The North Face）

Angie表示雖然上山過頭，但落山又被細川由美拋開，她說：「上杓子山有段要手腳並用，好似攀石牆咁攀上去，嗰段我追到嗰位最後拎第四名嘅女士。當刻我見佢另轉面見到我，佢係警覺性高嘅，一過咗攀爬路段要落山，佢就跑得好快，拋離咗我。」

「我望過錶，由佢過我（山中湖檢查站前）到我第一次追到佢，相隔23公里左右，所以冇諗過追得返，第一次追到，佢好警惕，一落山就加快，我哋冇交流。」

由杓子山落到第八檢查站富士吉田的落山路，Angie十分難忘。她說：「嗰時已經接近一百三十幾、一百四十公里，我已經攰嘞。而且落山路段雖然我有能力去跑，但嗰啲真係好陡斜嘅山，自問我落一啲咁鬆散、唔係鋪得好好嘅路，隻腳又攰，都係窒下窒下。嗰啲路斜到樹與樹之間有啲麻繩，預你可以捉下；斜得嚟有好多樹根，唔可以絆倒整親，所以我落得比較小心。」這個檢查站位於賽道上的147.8公里，離終點不足20公里。

Angie再三強調，全靠有支援，才能夠超出自己想像完成這場比賽。（The Peak Hunter）

「我落得相對慢，以至我入最後一個檢查站前幾步路，俾後尾第五名嗰位女士追到上嚟，嗰下我即刻好緊張，覺得自己維持咗第四名咁耐，冇理由到最尾一個檢查站、最尾一個路段俾人追過。」據大會記錄，Angie仍是以第四名入到富士吉田檢查站，但第五名的矢野淳子只比她慢9秒。

在力保第四名的雄心下，Angie極速離開檢查站，僅留了兩分鐘多。她說：「嗰下感覺好強烈，唔想最尾檢查站被追過，所以喺最尾檢查站我好快手，嗰個檢查站有烏冬食，義工畀咗碗烏冬我，邀請我坐低、不斷叫我坐低，但我企喺度，粒聲唔出塞（碗烏冬）落個口度。佢哋都有啲錯愕望住我，我估佢哋都留意我旁邊有另一位女士，佢哋都明白，冇堅持要我坐低休息，跟住我斟埋水，好快就離開檢查站。」那時候，Angie落後細川由美超過16分鐘。

Angie站上頒獎台。（The Peak Hunter）

吃完烏冬，一出檢查站，Angie就全速前進。她續說：「（一出站）係一啲喺小市鎮入面嘅路跑，跟住先係山路上斜；路跑有3公里左右，我全部跑晒。到上山路段我都係有力嘅，我哋叫power hike或者power walk，唔係跑上山，但每步都係有力行得好快，因為嗰刻真係好唔想俾第五名嗰位女士（矢野淳子）追過。」

在攀登霜山及天上山期間，Angie再遇到細川由美。她說：「我心裏面純粹諗住好想保持第四名，唔好俾第五嘅女士追上嚟，結果竟然追上埋第三嗰位女士（細川由美），呢次係第二次喺上山路段追得到佢，今次佢另轉面對我笑，同埋讓我過先。」

「佢有笑容，用日文同我講咗句，做咗個讓我行先嘅手勢。我用英文同佢講『You are very strong downhill. You will catch me very soon（你落山好勁，一陣實追到我）』，我諗佢聽唔明英文，跟住我就繼續跑。」

「追過埋第三名，團火繼續燒得好盛，最尾嗰段全部都係跑，開始夜晚天氣又凍、空氣又乾，我真係跑到氣羅氣喘。」Angie說：「原來我唔諗太多，只要執行自己訂立嘅目標，就係加快腳步唔好俾人追過，按住自己想執行呢樣嘢去做，會有意外收穫。」

Angie與其他前十名跑手合照。（The Peak Hunter）

最終，Angie以26小時15分46秒在上周六凌晨衝線，贏得女子季軍。細川由美慢18分鐘多回來，得第四名。她們在終點再次遇見，Angie說：「唔記得我哋係握手定拍膊頭，我有恭喜佢。我哋有眼神交流，感受到佢眼神嘅坦誠，佢同我講『Thank you very much（非常多謝）』。我哋每個人喺比賽都好認真，攞條命去博，但講到尾都會識英雄重英雄。雖然言語不通，但衝線後見到，都係好敬佩對方。」

對於季軍成績，Angie感到意外，比計劃快了接近兩小時。她賽後說：「我從未參加過一個距離咁長同時又唔准用行山杖嘅比賽，我都知有啲路段比較崎嶇，唔知自己應唔應付得到，所以預計28小時。最尾有第三係個意外收穫，從來冇諗過做到呢個成績。」她十分感謝支援隊的Christine及Viann。

在上周六傍晚的頒獎禮上，Angie站上頒獎台，身邊的是美國越野跑天后Courtney Dauwalter。在今次比賽，Courtney Dauwalter以壓倒性的姿勢贏得冠軍，時間為19小時21分22秒，日本的清宮由香里以23小時36分55秒得亞軍。

Angie很高興可以跟Courtney Dauwalter同台。（The Peak Hunter）

Angie表示能夠在起點看到Courtney Dauwalter的背影已經非常開心，想不到有機會一起上台。她說：「（比賽期間）我同自己講『要繼續呀，Angie，可以同Courtney同一個頒獎台係冇乜可能嘅機會，但原來係有機會』。排隊上台、喺台上面同埋攞完獎之後，都有機會同Courtney傾偈、講下笑。佢好冇架子、好可愛。」

「佢係一個神，我只係一個凡人，可以同佢傾偈真係好開心。」Angie說：「有時覺得世界好遙遠距離，但有機會嘅時候，自己天時、地利、人和發揮得好，原來係伸手可觸。」

Angie（左二）衝線後與黃浩聰（右一）、支援隊Viann（右二）及Christine（左一）合照。（黃浩聰提供）
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