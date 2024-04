環富士山越野賽｜香港女將甄智貽揚威日本　後勁凌厲超預期贏季軍

香港跑手揚威日本!甄智貽(Angie)在環富士山越野賽100英里(Mt.FUJI 100)靠凌厲後勁,在最後一段路超越日本的細川由美,以26小時15分46秒贏得女子季軍。Angie表示第三名是意外收穫,她在最後檢查站被第五名的跑手追上,激起了鬥心,希望保住第四名,在不斷加速下,她更無心插柳地超越了細川由美得季軍。



Angie及黃浩聰一同出戰環富士山越野賽。(THE PEAK HUNTER Facebook)

上月在Lantau 70贏得女子亞軍的Angie,過去周末到日本參加環富士山越野賽,上周五凌晨0時起步,挑戰166.6公里賽道,總攀升為7039米。Angie表示起步天氣好舒服,涼爽不冷,「頭十幾公里可跑性高,跑暖咗個人」。花了2小時24分,跑了25.3公里,她以第六名抵達首個檢查站富士宮。

環富士山越野賽賽道。(官網圖片)

環富士山越野賽賽道的檢查站及高度圖。(官網圖片)

在路上,她一邊欣賞富士山的黎明,一邊向第二個檢查站麓進發。她說:「嗰日個天好清,見到星星,日出時候見到富士山嘅剪影,見到地平線紅色嘅太陽光,個天慢慢紅,真係好靚。」

在檢查站,Angie跑完第一晚通宵後斟水,樣子很累。(The North Face)

用了6小時34分,Angie以第三名跑抵麓,支援隊Christine及Viann準備就緒。她說:「第二個檢查站比我計畫早個半鐘,因為夜晚比較涼,我係好唔耐熱,喺香港試過中暑邊緣。」

Angie在蔍大休期間,見到另一位女跑手進入支援區,揮手打招呼。(The North Face)

Angie在蔍大休,胃口很好,先吃粥,再吃飯團及香蕉。她表示落蔍時在山邊遇到清泉,見其他跑手斟水也跟住斟,「我好口渴,嗰個水係清泉,跟住我就醒晒嘞,可以jog(慢跑)返嚟」。她表示數次滑倒跌倒,有點小傷,沒有大礙。她想不到初段那麼快,所以想在蔍休息多一點。她也跟支援隊表示,富士山的日出剪影真的很美。

Angie表示天公造美,令她可以在比賽期間欣賞到最美的富士山景色。(The North Face)

進入日頭,Angie調整速度,她說:「天清就代表日頭曬同冇雲,所以第二個檢查站坐低休息一陣,知道自己要跑返慢啲,本身冇諗過咁快,喺出太陽之後要更好控制自己,因為仲有漫漫長路。」去一去廁所,在蔍休息了超過10分鐘,Angie以第五名離開這個檢查站。那時候,她沒想過最終可以季軍完賽。

Angie超出預期地贏得環富士山越野賽季軍。(The North Face)

跑到70.7公里的精進湖,Angie升上第四名;去到97.4公里的北麓公園,她再升上第三位,僅落後美國越野跑天后Courtney Dauwalter及清宮由香里,後兩者已經遠遠拋離其他人。

入到第四檢查站,Angie很累,看電話記住之後的路段距離及攀升。(The North Face)

她記得到第四檢查站北麓公園前有十多公里石屎路,感覺那段很漫長,在心理上很難捱。北麓公園剛好是另一項賽事KAI 70的起點,她離開檢查站時遇到一班領取KAI 70選手包的香港跑手。她說:「最令我開心同感動,好多人拎緊KAI 70的比賽選手包,有唔少係香港人,有啲係我識嘅朋友,佢哋係度拍手,叫我個名同叫我加油。」她希望多謝打氣的香港朋友。

Angie驚喜見到香港朋友排隊拎KAI 70比賽選手包,大家拍手為她打氣。(The North Face)

Angie認為最辛苦是122.5公里第六檢查站山中湖前,她很累,睡意來襲,通知支援隊成員想喝咖啡,更打算到檢查站後小睡5分鐘。正正在山中湖檢查站前,她被細川由美過頭,由第三名跌落第四。在餘下40公里,Angie及細川由美上演季軍爭奪戰。

Angie狀態很好,鬥到最後仍有力。(The North Face)

「(細川由美)臨入檢查站嘅石屎路追到我,佢同我講咗句日文,但我聽唔明,我諗意思都係友善,但真係唔知佢講乜。佢應該冇支援隊,入到檢查站攞咗啲嘢就走,我仲坐喺度抹緊身、休息緊、著緊保暖嘅衫。我見佢冇著長袖衫、冇加多啲衫,好有力咁跑離開檢查站。嗰刻我覺得佢係一個好有經驗嘅前輩跑手,好有後勁。」Angie道。

細川由美在山中湖留了數分鐘便匆忙離開,而Angie就大休了近20分鐘,兩人差距大約15分鐘。在第七檢查站二十曲峠,細川由美仍領先Angie超過9分鐘。直至攀爬1598米高的杓子山,兩人再相遇。杓子山是賽道上最具挑戰性的一段路,她形容:「比較斜,上去某啲部分要手腳並用;落就係成個比賽最大嘅連續下降,11公里落900米,嗰度好斜亦都有好多樹根。」

頒獎禮三甲可以在台上講幾句,Angie用自己有限的日文打招呼,自我介紹來自香港,非常感謝大家。她見到台下反應好好,都覺得開心。(The North Face)

Angie表示雖然上山過頭,但落山又被細川由美拋開,她說:「上杓子山有段要手腳並用,好似攀石牆咁攀上去,嗰段我追到嗰位最後拎第四名嘅女士。當刻我見佢另轉面見到我,佢係警覺性高嘅,一過咗攀爬路段要落山,佢就跑得好快,拋離咗我。」

「我望過錶,由佢過我(山中湖檢查站前)到我第一次追到佢,相隔23公里左右,所以冇諗過追得返,第一次追到,佢好警惕,一落山就加快,我哋冇交流。」

由杓子山落到第八檢查站富士吉田的落山路,Angie十分難忘。她說:「嗰時已經接近一百三十幾、一百四十公里,我已經攰嘞。而且落山路段雖然我有能力去跑,但嗰啲真係好陡斜嘅山,自問我落一啲咁鬆散、唔係鋪得好好嘅路,隻腳又攰,都係窒下窒下。嗰啲路斜到樹與樹之間有啲麻繩,預你可以捉下;斜得嚟有好多樹根,唔可以絆倒整親,所以我落得比較小心。」這個檢查站位於賽道上的147.8公里,離終點不足20公里。

Angie再三強調,全靠有支援,才能夠超出自己想像完成這場比賽。(The Peak Hunter)

「我落得相對慢,以至我入最後一個檢查站前幾步路,俾後尾第五名嗰位女士追到上嚟,嗰下我即刻好緊張,覺得自己維持咗第四名咁耐,冇理由到最尾一個檢查站、最尾一個路段俾人追過。」據大會記錄,Angie仍是以第四名入到富士吉田檢查站,但第五名的矢野淳子只比她慢9秒。

在力保第四名的雄心下,Angie極速離開檢查站,僅留了兩分鐘多。她說:「嗰下感覺好強烈,唔想最尾檢查站被追過,所以喺最尾檢查站我好快手,嗰個檢查站有烏冬食,義工畀咗碗烏冬我,邀請我坐低、不斷叫我坐低,但我企喺度,粒聲唔出塞(碗烏冬)落個口度。佢哋都有啲錯愕望住我,我估佢哋都留意我旁邊有另一位女士,佢哋都明白,冇堅持要我坐低休息,跟住我斟埋水,好快就離開檢查站。」那時候,Angie落後細川由美超過16分鐘。

Angie站上頒獎台。(The Peak Hunter)

吃完烏冬,一出檢查站,Angie就全速前進。她續說:「(一出站)係一啲喺小市鎮入面嘅路跑,跟住先係山路上斜;路跑有3公里左右,我全部跑晒。到上山路段我都係有力嘅,我哋叫power hike或者power walk,唔係跑上山,但每步都係有力行得好快,因為嗰刻真係好唔想俾第五名嗰位女士(矢野淳子)追過。」

在攀登霜山及天上山期間,Angie再遇到細川由美。她說:「我心裏面純粹諗住好想保持第四名,唔好俾第五嘅女士追上嚟,結果竟然追上埋第三嗰位女士(細川由美),呢次係第二次喺上山路段追得到佢,今次佢另轉面對我笑,同埋讓我過先。」

「佢有笑容,用日文同我講咗句,做咗個讓我行先嘅手勢。我用英文同佢講『You are very strong downhill. You will catch me very soon(你落山好勁,一陣實追到我)』,我諗佢聽唔明英文,跟住我就繼續跑。」

「追過埋第三名,團火繼續燒得好盛,最尾嗰段全部都係跑,開始夜晚天氣又凍、空氣又乾,我真係跑到氣羅氣喘。」Angie說:「原來我唔諗太多,只要執行自己訂立嘅目標,就係加快腳步唔好俾人追過,按住自己想執行呢樣嘢去做,會有意外收穫。」

Angie與其他前十名跑手合照。(The Peak Hunter)

最終,Angie以26小時15分46秒在上周六凌晨衝線,贏得女子季軍。細川由美慢18分鐘多回來,得第四名。她們在終點再次遇見,Angie說:「唔記得我哋係握手定拍膊頭,我有恭喜佢。我哋有眼神交流,感受到佢眼神嘅坦誠,佢同我講『Thank you very much(非常多謝)』。我哋每個人喺比賽都好認真,攞條命去博,但講到尾都會識英雄重英雄。雖然言語不通,但衝線後見到,都係好敬佩對方。」

對於季軍成績,Angie感到意外,比計劃快了接近兩小時。她賽後說:「我從未參加過一個距離咁長同時又唔准用行山杖嘅比賽,我都知有啲路段比較崎嶇,唔知自己應唔應付得到,所以預計28小時。最尾有第三係個意外收穫,從來冇諗過做到呢個成績。」她十分感謝支援隊的Christine及Viann。

在上周六傍晚的頒獎禮上,Angie站上頒獎台,身邊的是美國越野跑天后Courtney Dauwalter。在今次比賽,Courtney Dauwalter以壓倒性的姿勢贏得冠軍,時間為19小時21分22秒,日本的清宮由香里以23小時36分55秒得亞軍。

Angie很高興可以跟Courtney Dauwalter同台。(The Peak Hunter)

Angie表示能夠在起點看到Courtney Dauwalter的背影已經非常開心,想不到有機會一起上台。她說:「(比賽期間)我同自己講『要繼續呀,Angie,可以同Courtney同一個頒獎台係冇乜可能嘅機會,但原來係有機會』。排隊上台、喺台上面同埋攞完獎之後,都有機會同Courtney傾偈、講下笑。佢好冇架子、好可愛。」

「佢係一個神,我只係一個凡人,可以同佢傾偈真係好開心。」Angie說:「有時覺得世界好遙遠距離,但有機會嘅時候,自己天時、地利、人和發揮得好,原來係伸手可觸。」