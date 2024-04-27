環富士山越野賽｜黃浩聰跑得男子第八名　剖析166公里賽道最難處

香港越野跑手黃浩聰昨（26日）晚完成環富士山越野賽100英里（Mt.FUJI 100），得到男子第八名，他了花21小時48分31秒跑完全長166.6公里、累積攀升7039米的賽道。

黃浩聰承認練習不足，跑到50公里已覺得「雙腳散散地」及腰背酸痛，但排名還是逐級上，由首個檢查站排第29名到最後跑進前十衝線。他賽後表示「雖然沒有最好嘅體能，但仍然有嗰份堅持」。



黃浩聰與Angie一起參賽。（受訪者提供）

黃浩聰今年減少比賽，投放更多精神及時間去培育新一代越野跑手。環富士山越野賽是他今年首個重要比賽，在當地時間周五凌晨0時起步，從靜岡縣的富士山兒童王國摸黑出發，賽道環繞日本最高峰富士山，全長166.6公里、累積攀升7039米。

黃浩聰昨日參加環富士山越野賽。（受訪者提供/Photo credit Charles Mak）

向來習慣留前鬥後的黃浩聰，跑了25.3公里抵達富士宮檢查站，排名第29位。從凌晨跑到黎明，黃浩聰難忘富士山的日光，他表示：「今次終於遇上好天氣，全程見到富士山，印象最深刻係4時30分從富士山後透出日出嘅陽光，好靚。但除此之外都係園林內景，沒有穿洲過省咁豐富嘅體驗同風景。」他在2015年曾參賽，但當時天氣一般，下着毛毛雨。

伴隨白天的來臨，黃浩聰逐步上力，離開第二個檢查站時，他的排名升上22位。那時候，他已經跑了超過50公里。他表示：「開得唔快但已經跑到隻腳散散地，好明顯練習唔夠。腰背好酸痛，可能成日坐同埋揸車嘅關係。」

「因近來嘅工作非常繁忙，自己亦已經好少練習，亦無為比賽做針對性訓練。睇嚟work life run balance（工作、生活與跑步平衡）係而家最大嘅挑戰。」

香港越野跑手黃浩聰。（受訪者提供）

黃浩聰今次與女跑手甄智貽（Angie）一起參賽，他曾想過不如再放慢一點，跟她一起跑，但「我諗Angie都唔想見到我咁無鬥志個樣」，所以他提起精神，繼續跑下去。

跑到第三個檢查站精進湖，黃浩聰的排名升上前20名。在中段，他跟多位日本跑手的時間非常接近。他表示：「同幾個日本跑手一齊跑，佢哋好守規矩，經常跑跑下停低等紅綠燈，等我可以趁機會拉下筋。」他指賽事競爭性很大，日本本土選手亦想捍衛頭十名的獎項。

去到122公里左右的山中湖檢查站，黃浩聰以第十名入站，並以第九名出站。他表示接下來這段路最困難，先攀上1291米高的明神山，「嗰座山仔，比想像中長好多」，過了二十曲峠後，再上1598米高的杓子山，「杓子山要爬，出晒名難」。

黃浩聰以男子第八名衝線。（受訪者提供）

在二十曲峠檢查站，他已經升至第八位，到最後富士吉田檢查站，亦守住這個位置。黃浩聰表示：「去到最後30公里跑到入第八，我覺得呢個名次比賽比七同九都好聽啲，前前後後都好近，唔想追但又唔可以俾人追到，畀到一份新嘅動力去保持呢個名次。」他以21小時48分31秒完賽，維持男子第八名。

回顧這條賽道，黃浩聰表示：「路況方面，一時好垂直，肌力消耗好大，四頭肌同小腿好易抽。一時又好平，路佔咗成40分里，焗住要跑。類似UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）可以去運用power walk（強力步行）去行嘅緩斜唔多。仲有連綿不斷嘅小上落，似圓頭山走極都未完。」他補充，賽事有8個補給站，9段路平均每均18公里，最長一段有28公里，對初階跑手來說補給站的距離有點遠。

黃浩聰在當地接受大會訪問。（受訪者提供）

「再一次感受到比賽時心情上上落落，狀態起起跌跌，越野跑真係好好玩，真心enjoy（享受），亦都睇到自己雖然沒有最好嘅體能，但仍然有嗰份堅持。」

黃浩聰感謝新贊助商NNormal，沒有在比賽數量及成績給他壓力，「對於我嘅比賽成績並沒有要求，亦明白和欣賞我做緊嘅野」。他表示今年只打算參加兩場重要比賽。