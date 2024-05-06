越野跑｜香港跑手張敏怡UTMB泰國賽封后　女子組由頭帶到尾

UTMB系列賽Amazean Jungle Thailand過去周末在泰國南部的勿洞縣舉行，香港越野手張敏怡在Betong 140以30小時25分13秒贏得女子冠軍，獲得今年UTMB總決賽的入場券。

在這條長約148公里、攀升8470米的賽道上，張敏怡由頭帶到尾，成為最快的女跑手外，全場總排名亦位居第四。



比賽在當地時間上周五（3日）下午3時開跑，張敏怡在女子組長期帶頭，在每個檢查站，她都排全場前八位以內。捱過一晚通宵，跑到上周六早上，完成了約一半路程，她在女子組的優勢明顯，並穩守全場第四位。

在上周末晚上9時許，張敏怡以30小時25分13秒衝線，成為第四位完賽的跑手，贏得女子冠軍。