巴黎奧運｜兩年前棄全職律師工作　英女跑手骨折狀態下跑完馬拉松

法國巴黎榮軍院前，一名英國女跑手終於完成奧運馬拉松賽事。她用了2小時51分3秒，比打破奧運紀錄的冠軍夏辛（Sifan Hassan），慢將近半小時，在80名完成比賽的跑手中排名第78。

不過你必須知道的是，這位名叫夏維（Rose Harvey）的英國女子，其實2年前仍是一名全職律師，而且今次奧運賽事，她是在股骨骨折狀態下堅持完成。



巴黎奧運完結後，31歲的夏維才在Instagram貼出拄着拐杖的照片。她說幾周前訓練時，便覺得臀部感覺緊繃，不過檢查過後她與團隊都覺得，比賽當日會產生腎上腺素，屆時情況便會好起來。

夏維日前分享，她在肢骨骨折狀態下完成馬拉松賽事。（Instagram）

「數英里後，我便意識到這不會發生，之後那24英里（約39公里）將會是一場痛苦的戰鬥。原來我的股骨壓力性骨折了。」今次巴黎奧運的馬拉松賽道被公認為高難度，因為當中有不少上下坡路段。「若是在其他賽事，我會選擇退出。當時有很多次我覺得無法再踏出一步，下坡簡直是地獄。」

「雖然我有很多目標都無法完成，但我的奧運夢想，仍有一個小部分可以達成——就是完成奧運馬拉松賽事。我不能放棄。」她表示一直告訴自己要微笑，從圍觀的群眾中吸收能量，從而一步一步地向前跑。「這（賽果）令人心碎，但能夠成為奧運一部分，是我永遠不會忘記之事。」

今次巴黎奧運馬拉松賽道充斥上下坡，難度不小。（Getty Images）

運動曾經只是夏維其中一種興趣，21歲時搬到倫敦，隨後加入當地一間跑會，雖然有跑步習慣，但主要目的是結識朋友。她2017年第一次參加馬拉松，當時成績是2小時55分鐘，已算是不錯成績；不過接受英國《標準晚報》訪問時，她回憶曾在陸運會的1500米跑過「包尾」。這名英國跑手，並非橫空出世的天才。

改變這一切的，是4年前遇上世紀疫情被解僱，這讓當時27歲的夏維，從收入穩定的律師變為失業者：「這是一份困難的工作，但給予我難以置信的機會。它工時很瘋狂，我基本上都工作到凌晨2時，周末也要工作。」

夏維向TeamGB.com表示，她曾很喜歡這份工作，但後來突然意識到，自己已被弄至筋疲力盡：「某程度上，被裁員可能是最好的發展。」

夏維曾是一名律師。（Instagram）

因為在家中終日無所事事，她與未婚夫一同練習三項鐵人，但場館隨疫情封鎖，夏維於是轉為專注跑步，一次於公園練習時，被一名教練發掘及納入旗下。之後不足一年，她參加2021年的英國柴郡馬拉松，將個人最佳時間大大縮短25分鐘，達到2小時30分58秒，讓夏維驚喜萬分。

自此夏維參加更多馬拉松賽事，成績愈來愈好，更獲知名運動品牌贊助，以及一紙職業合同，這讓她決定辭去新的律師工作：「我沒有運動基因，家人也不是對運動特別有興趣。我們家世代相傳都是律師，這也被視作是非常好的職業生涯。」

夏維馬拉松成績愈來愈好，更毅然辭去律師工作。（Getty Images）

她笑稱從一名在大城市任職的律師，轉變為職業跑手，需要作很多解釋：「他們現在仍在問我，『妳什麼時候回去當律師？』在我父母那個世代，就是要保持做一份理智而穩定的工作，年輕時踏上良好職業生涯，不要誤入歧途。」

2022年的倫敦馬拉松，她賽前一周被車撞跌，膝蓋因此受傷，但她想起出發前教練一番說話：「當感到痛苦時，便是展示實力之時。」這句話成為夏維堅持的動力，並奇蹟地以2小時27分58秒完賽。「我只有不足50%機會完成賽事，我已經忍耐很久，沒有告訴過任何人。我跑完後淚流滿面，無法言語。」當時情況，相信跟今次參加奧運相差不遠。

2022年倫敦馬拉松，夏維亦在痛楚中堅持完賽。（Getty Images）

到去年在芝加哥跑出2小時23分21秒，達到奧運標準，更排名英國史上第5，夏維笑稱現在回想起來，仍覺得難以置信：「如果4年前有人跟我說，我將會備戰奧運，我肯定會說他們瘋了。」

不過她希望自身經歷能激勵他人，讓他們不會覺得必須從小接受訓練才能成為頂尖運動員：「我馬拉松曾跑（接近）3個小時，我希望他們能看看我，然後知道自己也能跑得更快、突破時間瓶頸，那將會很棒。」