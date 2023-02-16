HK100｜「怪獸」曾福祥33公里封王　赤徑上大枕蓋Big Climb最艱辛

越野跑賽HK100今日（16日）首辦「The Third」33公里賽事，由香港本地跑手「怪獸」曾福祥贏得冠軍。曾福祥表示賽道最大的挑戰是赤徑攀升上大枕蓋的一段，但今日天氣乾爽，有利發揮，盡力跑出3小時2分41秒，奔回北潭涌終點衝線。



HK100復辦實體賽｜內地最強精英來港出戰 即睇本地焦點跑手名單

曾福祥在33公里率先衝線。（顏銘輝攝）

經過疫情，HK100事隔兩屆再辦實體賽，今屆首次舉辦路段較短的「The Third」33公里賽事，於今早8時在北潭涌起步。跑手沿麥理浩徑第1段跑經東壩，接第2段上西灣山，落大浪西灣，經鹹田到赤徑，之後上鹿赤走廊，接鹿湖郊遊徑，登大枕蓋，最後跑回北潭涌。

曾福祥多謝大家支持。（顏銘輝攝）

曾福祥今日發揮理想，長時間領先。他花了51分50秒跑抵東壩，再用多50分31秒到鹹田。他到達兩個檢查站的時間皆為最快。最終，他在早上11時多跑回北潭涌衝線，總共花了3小時2分41秒完成。

慢曾福祥兩分鐘左右，亞軍梁迪斯衝線。（顏銘輝攝）

曾福祥及梁迪斯惺惺相惜。（顏銘輝攝）

曾福祥賽後說：「呢條路線非常精彩，頭段同50K、100K一樣，但去到赤徑就分道揚鑣，呢條路線要轉上大枕蓋，呢段路就相當艱辛，我哋叫做Big Climb，攀升都大，路又斜。」

「前段一路跑，大家去到嗰度已經好攰，但都要頂住，上到大枕蓋，風景非常靚，望到萬宜水庫，我都忍唔住望咗一眼。望咗一眼之後就要衝落嚟終點，咁我就直奔落嚟。」他說：「天氣比起上星期乾爽好多，溫度都跌咗，好有利發揮。」

曾福祥高舉衝線帶慶祝。（顏銘輝攝）

曾福祥近期比賽頻頻，過去周日出戰渣打香港馬拉松的全馬比賽，跑出2小時48分37秒成為「萬金先生」，取得男子第35名。在下周五，他就會跟楊志成、黃浩聰及胡文津組隊，挑戰100公里的樂施毅行者。

曾福祥滿意今次的完成時間，他說：「已經盡力，為準備嚟緊100K賽事（毅行者），加上啱啱跑咗場全馬，去到今日累積咗一啲疲勞，係攰啲，但我都同自己講，有幾多畀幾多，盡力去走。」

曾福祥及梁迪斯合照。（顏銘輝攝）

他表示很多學生及朋友會參加周五的「THE HALF」56公里以及周末重頭戲103公里比賽，「我會去支援佢哋，今日我自己就跑咗先，希望鼓勵佢哋，好好享受呢個大賽，盡力去比賽。」

HK100「THE THIRD」賽道。（大會官網）

「The Third」33公里的亞軍是內地跑手梁迪斯，他花了3小時4分57秒完成。他在之後兩日都會繼續參加56及103公里的比賽，今屆共有10位跑手要挑戰三日三戰。季軍是本地跑手黃偉雄，時間為3小時11分21秒。

黃偉雄衝線。（顏銘輝攝）

另一位著名本地跑手「火車SIR」林成業以3小時30分42秒衝線，獲得第8名。至於女子組冠軍則屬於內地跑手Yuanyuan Wu，她的時間是3小時44分43秒。