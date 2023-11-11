TransLantau｜「怪獸」曾福祥50公里摘季　負傷上陣衝線感觸落淚

撰文：趙子晉
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一連3日在大嶼山上演的越野跑賽TransLantau（飛越大嶼），今日（11日）舉行50公里賽事，香港跑手「怪獸」曾福祥以5小時31分26秒衝線，成為首名衝線的香港跑手，並在男子組獲得季軍。「怪獸」今次賽事負傷上陣，本身擔心未能出戰，最終順利完成賽事都感觸落淚。

TransLantau男子50公里組，本地跑手陣容星光雲集，黃浩聰、曾福祥、陳家強及黃偉雄等亦有參賽。應屆越野跑世錦賽長距離季軍﹑來自斯洛伐克的Peter Frano及香港山賽常客﹑菲律賓跑手John Ray Onifa早段已在領先位置，這名菲律賓跑手一度在貝澳跌落第3位，其後再發力重回領先，保住優勢返回終點，以4小時57分鐘衝線，是唯一一名跑手都5小時以下完賽，Peter Frano約12分鐘後衝線，分別奪得冠﹑亞軍。

「怪獸」曾福祥緊隨其後，以5小時31分鐘27秒衝線，成為男子組第3名完賽的跑手，亦是首名香港跑手完成50公里，而陳家強及黃浩聰則以第4及第5名衝線。

（顏銘輝攝）

「怪獸」在開賽前一星期不慎受傷，一直擔心能否參賽，「上星期五在試路時天雨滑倒，就在終點前的神樂院，全身多處『損晒』，腰部又有腫，更崩了3隻牙，今日比賽時落山都有點陰影。」

曾福祥衝線不禁感觸落淚，更獲得全場掌聲，原來有時上線比賽都不是一件易事，「今場沒有特別留意名次，只專注在自己的節奏。作為一個香港跑手，難得香港有UTMB賽事，當然想落場，不想輕易放棄，但以往都未試過備戰遇到不同的困難及挑戰，原來健康地作賽都不是必然，今日出發時已經十分感恩，所以衝線時都不禁掉淚。」

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曾福祥在TransLantau50男子組摘季軍。
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