香港跑步品牌逆市開舖　3年生產逾萬條跑褲　疫情下創業靠聽民意

AKIV是近年其中一個冒起最快的本地運動服裝品牌。他們在2022年推出首條跑褲，聲名鵲起，去年在上環租用辦公室，到今年在佐敦商場開設專門店。創辦人關詠同（Queendy）透露，創業至今兩年半，生產了超過1萬條跑褲，暫時未蝕過錢。疫情後，香港零售市道低迷，但她對香港的運動市場很有信心，認為發展百花齊放，多了很多人喜歡跑步。



本地跑步服裝品牌AKIV在6月於佐敦開設專門店。（顏銘輝攝）

中秋節下午到佐敦的專門店專訪關詠同，記者在店中留了兩個半小時，幾乎無時無刻都有客人。

在約400呎的舖面，一個角落是更衣室，一個角落是收銀處，一個角落是貨架，上面是跑衫，下面放跑褲。

餘下的一個角落空蕩蕩，沒有擺貨，掛了一張簽滿名的背景紙。關詠同表示那裏不會擺任何東西，因為她要好好保存那些跑手的簽名。在專門店6月開張那天，她想不到有那麼多跑手、教練來支持。

AKIV創辦人Queendy表示要好好保存這張簽滿名的佈景。（顏銘輝攝）

她常說，AKIV的成功，乃是合眾人之力，跑手們功不可沒。

為興趣，跑山多年的關詠同在2020年中開始設計首條跑褲，至2022年初心血結晶出爐，首批1000條跑褲意外地受歡迎，令她下定決心發展起這個品牌。她說短短兩年多，跑褲已經出到第五代，每代皆有變化。她設計及生產的跑褲累積超過1萬條，大多在本地市場銷售。

關詠同展示AKIV的招牌跑褲。（顏銘輝攝）

根據跑手意見改進跑褲

關詠同說：「內膽、腰袋、網布、褲頭帶、拉鏈……每一次（補貨）我都有升級。就算我沒有特意提及，著慣的跑手都會發現有不同。他們很驚喜，他們說：『你真是很好，願意聽我們說話，沒有想過你聽完之後會去做。』我覺得這就是我們的獨特性。」

說起跑褲的各種變化，關詠同娓娓道來：用上幼一點的褲頭帶、在內膽再加褲袋、在左右前方加拉鏈袋、出多一款三角內膽、加大左右褲腳開叉、在防水拉鏈袋外再加袋……部分款式與跑手合作，根據跑手的意見去更新設計，再交由跑手測試。她表示有款路跑褲來自文少杰的念頭，有款拉鏈袋是黃浩聰的建議，還有一個褲頭放行山杖的設計是應居港尼泊爾跑手Nugo的要求。

關詠同（右）與居港尼泊爾跑手Nugo一起出席活動。（顏銘輝攝）

在2022年，當首批跑褲初試啼聲、大受歡迎後，關詠同一邊忙着改良產品及安排補貨，一邊發展品牌，例如成立網站及社交媒體專頁。她笑言當初身邊的人都不看好她經營這盤生意，「朋友跟我說，不要太大投資，因為這門生意很難做，香港有那麼多國際品牌，競爭很大，覺得輸得起就可以了」。

由設計到銷售，關詠同全情投入，亦即是「一腳踢」。她接觸不同的跑會，問他們有沒有興趣訂製隊褲，又到更多的體育用品店拍門，推銷產品。她感謝起初支持她的小店，特別點名在九龍灣的Trailblazer及在旺角已結業的All Weather。她說：「我手震腳震，說話都口震。我說：『可以送一條給你試一試。你讓我在這裏寄賣就可以。』對方說：『不用送了，你都要成本。』我聽到這一句很感動。」

關詠同在2022年創立AKIV，2023年租辦公室，今年6月再開舖。（顏銘輝攝）

本地初創品牌，起始資金不多，負擔不起大型宣傳。主要靠口耳相傳，關詠同的跑褲開始變成本地跑圈的潮物。這個跑會要廿條，那個跑團要十幾條，積小成多，生意愈做愈大，擺在家中的貨品亦愈來愈多。關詠同說：「我媽講如果是蝕錢，就不要再做；如果是賺錢，就去租個倉，因為家中已擺不到貨。家裏有梳化就等於沒有梳化，看電視都要坐地下。」

AKIV的佐敦店大約有400呎。（顏銘輝攝）

6月於佐敦商場開店

去年，關詠同在上環租用一個約500呎的辦公室，但寫字樓的開放時間不利客人光顧，她笑道：「跑手說他們上班時，我就開門，到他們放工、放假時，我就關門，怎樣來買！」所以，她今年再擴張，在佐敦港鐵站上蓋的商場租舖，開設首間專門店。她表示創業以來暫未蝕過錢，目前AKIV有4位全職員工，另外還有一些兼職。

這款跑步背心以關詠同愛犬的卡通公仔為主題。（顏銘輝攝）

跑褲以外，關詠同這兩年還設計了跑衫、背心、風褸、手袖、太陽帽、襪、索帶背囊、軟身水樽等跑步裝備。她很喜歡設計服裝，最愛七彩繽紛，所以她的跑衫及背心顏色鮮艷奪目，她還將愛犬卡通化，變成跑衫上的圖案。她亦會設計一些具本地特色的服裝，例如推出鰂魚涌「怪獸大廈」主題的跑衫，更吸引到遊客。

除了五彩繽紛的，關詠同亦有推出一些淨色的跑衫，而她身上穿的是「怪獸大廈」主題跑衫。（顏銘輝攝）

關詠同是個眼淺的人，訪問期間，講起要多謝的人或者辛酸經歷，也數次說到眼紅紅。她表示跑手的支持既是動力，也是壓力，她覺得自己的設計不能辜負跑手的信任，但她承認有時研發進度較慢，都會被跑手催促。

「我哭過、崩潰過很多次，因為開這間舖。為節省成本，很多工作都由我自己來。有一次，我在這裏裝燈，不小心跌下來。我突然想，究竟自己做什麼？其實我可以好好享受生活，可以去享用下午茶，輕輕鬆鬆，有時間可以去美容扮靚，為何我要做到半夜兩三時？為何我要捱到那麼辛苦？」

自己設計的產品獲跑手欣賞，就是堅持下去的動力。

女藝人米雪（中）喜歡跑步，早前到訪AKIV的佐敦專門店。（AKIV Instagram）

關詠同表示，在訪問前幾日，女藝人米雪前來光顧，令她十分驚喜。她憶述：「我以為藝人跑步會喜歡低調一點的淨色，想不到她讚我的背心很漂亮。米雪姐姐叫我『畀心機』，她都知道香港經濟，說創業艱難，我說會用心再做好一點。」

在中秋翌假期，關詠同與新家園協會合辦共融市區跑。（顏銘輝攝）

發現疫情後愈來愈港人跑步

疫情後，香港經濟未如預計般反彈，市民喜歡北上消費，零售市道低迷。不過，關詠同看好香港運動用品市場的發展，她說：「疫情之後，其實多了很多人去跑步。我覺得現在運動市場百花齊放，我充滿期待。我見到很多品牌都會舉辦跑步活動，無論是收費還是免費，我真的見到多了一班人喜歡跑步。」她補充，疫情後開關，香港跑手紛紛出外參加不同的比賽，亦令他們購買更多裝備。

關詠同希望舉辦更多活動，回饋香港跑圈。（顏銘輝攝）

說起本地跑褲品牌，難免令人比較AKIV及早幾年由Mark Green及John Ellis創立的T8。關詠同說：「每個品牌都有自己獨特之處，我都很欣賞他們。他們都是一個由跑手創立的品牌，當我自己試過之後，都知道創立一個品牌是很困難及辛苦。」

關詠同透露未來想為香港女生設計一條跑裙，但暫未計劃再開分店。若果財政負擔得起，她傾向擴充佐敦旗艦店，她說：「我想加多一些不同的元素，例如有個區域可以飲咖啡、食蛋糕，另外展示一些香港跑手的號碼布，上面有他們的簽名。我還想舉辦一些講座，由跑手分享心理、跑步技巧。」