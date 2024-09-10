體壇札記｜山區小鎮因UTMB「日夜都繽紛」　感受運動旅遊經濟效益

在8月底，記者獲邀到法國攀山名城Chamonix採訪年度跑山盛事HOKA UTMB Mont-Blanc，感受到這項體育比賽為Chamonix帶來的「日夜都繽紛」。

那幾天，Chamonix如同不夜城，餐廳酒吧開到深夜，凌晨也聽到歡迎跑手歸來的吶喊與掌聲。大街小巷滿是遊人，大會的紀念品幾乎被一掃而空！各大運動品牌把握機會舉辦各種活動，百花齊放，全城瀰漫登山的氛圍。城中彷彿只有兩類人：即將上山以及剛落山的人。



Chamonix的景色非常漂亮。（顏銘輝攝）

HOKA UTMB Mont-Blanc為一年一度的越野跑盛事，為期一周，今年由8月26日至9月1日，期間舉行多項距離不同的山賽，路線跨越法國、瑞士及意大利山區，終點大多設在法國攀山名城Chamonix的市中心。

UTMB賽起步，起點兩旁人山人海。（顏銘輝攝）

離起點數百米以外，賽道兩旁的人潮仍是水泄不通。（顏銘輝攝）

Chamonix位於法國東部，毗連意大利和瑞士，在山谷地帶，被群山環抱，為歐洲攀山運動的名城，旅途業十分興旺。在冬季，Chamonix雲集前來滑雪的遊人；在夏季，這裏大受行山客歡迎。Chamonix常居人口約1萬人，遊客有時比居民還要多，包括舉行HOKA UTMB Mont-Blanc的時候。

Chamonix最大的優勢就是天然美景。（顏銘輝攝）

Chamonix是攀山旅遊名城，有纜車連接附近的崇山峻嶺。（顏銘輝攝）

遊客比居民還要多

這項跑山界盛事將小鎮人流帶到巔峰，除了約1萬名參賽跑手，不少跑手還會拖男帶女，攜同家人、朋友、教練、學生前來支援或湊熱鬧。市中心附近酒店一房難求，不少跑手寧願租車，在市中心外10至15分鐘車程的鄉郊租屋。

不少跑手並非孤身來到Chamonix參加比賽，他們還會帶家人來。（顏銘輝攝）

長途山賽本身的特色，可以令到Chamonix「日夜都繽紛」。UTMB賽路線長176公里，限時46小時30分；CCC賽長101公里，限時26小時30分；最艱辛的PTL賽長300公里，跑手更要走幾日幾夜。換言之，在賽事期間，一日24小時，每分每刻都可能有跑手衝線。

在HOKA UTMB Mont-Blanc期間，Chamonix市中心滿是人潮。（顏銘輝攝）

接近午夜，賽道旁的酒吧及餐廳依然爆滿。（顏銘輝攝）

不過，多遊客亦有壞處，要視乎社區的取捨。（顏銘輝攝）

半夜都有人迎接跑手衝線

在白天，前列跑手衝線，當然人聲鼎沸，水泄不通，賽道旁的酒吧爆滿，遊人一邊享受酒菜，一邊在最近距離感受比賽氣氛。就算是半夜，終點一帶的街道亦有數十人圍觀。記者有日清晨5時到終點等待香港跑手陳國強衝線，市內沿途感覺不像5時，仍有疏落的人群為路過的跑手拍掌，亦聽到有人響動歡迎跑手歸來的牛鈴，終點照樣燈火通明。

到賽事的最後兩日，大會紀念品已經賣得九九十十。（顏銘輝攝）

在大會的市集，HOKA搭建了一間兩層的木屋，推介新產品。（顏銘輝攝）

在這項跑山盛事期間，HOKA把握機會推廣新越野跑鞋Tecton X3。（顏銘輝攝）

賽會紀念T恤一早售罄

人流帶動消費，尤其是賽會紀念品。記者到埗第一日是8月27日，已迫不及待在大會商店買了幾件紀念T恤。到UTMB賽起步之日8月30日，記者打算再加購多幾件時，發現T恤、帽子、頭巾幾乎售罄，想再買也買不到，較多存貨的只有又厚又笨重的衛衣。其他戶外品牌也爭相推出Chamonix主題的T恤，記者買不到更多大會紀念品，那只好轉買這些周邊產品當手信。

這款啤酒在當地幾出名，到賽事最後兩日，最高那排的單枝裝啤酒已被一掃而空。（顏銘輝攝）

當地有款啤酒幾出名，頭兩日行超級市場，還見到貨架上有不少味道選擇。不過到周末，那款啤酒的單枝裝幾乎被掃光，只餘半打裝，相信隨着愈來愈多跑手完賽，他們也紛紛買啤酒慶祝。此外，由於那星期天氣頗熱，街上有雪糕店長期排長龍，真的是生意好！

這間雪糕店好生意，幾乎次次經過都排長龍。（顏銘輝攝）

就算是晚上天氣稍涼，這間雪糕店亦有人排隊。（顏銘輝攝）

各品牌把握機會舉辦活動

既然這項盛事雲集了全球的愛山之人，各大戶外運動品牌也爭相把握機會宣傳。在那一星期，HOKA UTMB Mont-Blanc的冠名贊助商HOKA包起了市內一整幢酒店，廣邀各地跑手及傳媒來到，出席新越野跑鞋HOKA Tecton X3的發布會。還有一晚，HOKA包起了一個纜車站，佈置為派對場地，宣傳新鞋。

HOKA租用了一個纜車站為派對場地，招待各地嘉賓及傳媒。（顏銘輝攝）

HOKA在派對場地介紹新越野跑鞋Tecton X3。（顏銘輝攝）

HOKA以外，其他品牌亦舉辦了不同的活動，有的組織了浩浩蕩蕩的跑山或行山團，有的就在店舖內舉行產品發佈會或運動員分享會。在大會的木屋市集，幾乎集合了所有知名的山鞋品牌，目不暇給。

除了比賽設施外，大會還搭建了一個木屋市集。（顏銘輝攝）

HOKA在大會的市集舉辦運動員簽名會。（顏銘輝攝）

喜歡行山及跑山的人到Chamonix，一定會感到很奇妙，整個小鎮洋溢住一種齊齊登山的氛圍，幾乎人人穿行山鞋、跑山鞋，個個都揹住背囊，背囊的袋裏插住兩根行山杖。你會覺得身邊人人都是志同道合。那裏彷彿只有兩類人，一類衣著整潔的，相信是準備出發上山，另一類就滿腳泥濘有點髒，看來不知剛從哪座山下來！

HOKA UTMB Mont-Blanc雲集世界各地喜歡跑山的人，例如這班跑手是來自泰國的。（顏銘輝攝）

喜歡山的人，不會捨得離開Chamonix。

亦無可避免地，會比較Chamonix及香港。

香港同樣是一座以行山聞名的城市，也被稱為亞洲越野跑之都，幾乎每個星期都有山賽。

當然，有歷史及天然地理因素在內，香港山賽的規模及氣氛無法比得上殿堂級的HOKA UTMB Mont-Blanc。

不過，如果政府有心推動運動經濟、運動旅遊，Chamonix及HOKA UTMB Mont-Blanc的成功值得借鏡，包括終點選址、周邊配套，去思考怎樣提升香港山賽的魅力、旅遊及商業潛力。