Run Your Play Music Day　5公里跑+音樂嶄新體驗　9.20開始報名

踏入9月，跑季伊始，New Balance立即帶來嶄新活動「Run Your Play Music Day」，一日內玩盡5公里比賽、大草坪Busking和主舞台音樂會，把跑步和音樂結合，改寫傳統跑步活動的體驗。

「Run Your Play Music Day」表演單位陣容強勁，包括行動派Hustle Don’t Play、香港Rap界始祖MC仁、資深DJ黃志淙、熱愛跑步的盧巧音和吳保錡、樂隊KOLOR將會壓軸演出。活動將於2024年11月10日於西九文化區藝術公園大草坪舉行，即日起開始報名。



Run Your Play Music Day｜基本資料

日期：2024年11月10日（星期日）

地點：西九文化區藝術公園大草坪

時間：

08:30 5公里比賽

10:30 Busking and DJ

13:00 Music Live

報名費：

比賽+音樂會 $480（09:45前進場）

音樂會 $680（10:00後進場）

報名日期：9月20日起，額滿即止

活動官網：www.nbrunyourplaymusicday.com

Run Your Play Music Day｜詳情及表演嘉賓

Run Your Play Music Day既是跑步活動，也是音樂會。活動由早上8時30分的5公里比賽揭開序幕，比賽分為競賽組及非競賽的5公里繽紛跑，競賽組亦設分齡組別個人賽和隊際賽，New Balance及Garmin將送出豐富獎品。5公里賽的參加者可獲得由New Balance贊助的Run Your Play Music Day選手包，當中包括紀念跑步上衣、運動鞋袋、運動水壺、紀念貼紙及印水紙，全為跑步音樂盛宴的限量產品。

比賽後，參加者可逗留於西九文化區，在大草坪終點享受Busking與DJ的表演，表演嘉賓包括新生代樂隊Kowloon K、李拾壹、Cozy Syndrome、DJ Sai Street Sesssions及JFÜNG。

至於下午1時展開的主舞台音樂會，表演嘉賓陣容鼎盛，行動派Hustle Don’t Play的新生代Rappers Billy Choi、Fatty Tai、Ki Chan及EAST CITY將打頭陣，隨後有香港Rap界始祖MC仁登場，緊接有致力推動不同音樂風格文化的資深DJ黃志淙、熱愛跑步的歌手盧巧音和藝人吳保錡，最後由樂隊KOLOR壓軸演出，合力為跑步活動注入強勁音樂，為跑友帶來另一種體驗。

Run Your Play Music Day｜門票安排

所有5公里賽的參加者可用優惠價$480報名參加賽事及音樂會，並需於早上9時45分或之前進場。有興趣人士亦可共購買音樂會門票，票價為680元，持票人士於早上10時後方可進場。

Run Your Play Music Day於9月20日開始接受報名，有興趣人士可登入www.nbrunyourplaymusicday.com，額滿即止。