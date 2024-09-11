UTMB跑鞋品牌觀察｜大贏家藏在底下非HOKA　三甲跑手之選不謀而合

跑山界年度全球盛事HOKA UTMB Mont-Blanc，今屆最大的贏家是否HOKA？這個品牌既是賽事的冠名贊助，更由一位HOKA員工Vincent Bouillard贏得最具代表性的UTMB賽冠軍，而且HOKA運動員亦佔據了CCC賽三甲中的兩席。

然而，今次大獲全勝的品牌其實不是HOKA。UTMB賽三甲分別穿HOKA、Nike及KAILAS的越野跑鞋，而這3對鞋皆用上Vibram Megagrip鞋底。換言之，著名鞋底品牌Vibram稱霸了今屆UTMB賽三甲。此外，記者向幾位參與UTMB、CCC及OCC賽的頂尖香港跑手查詢，他們所穿的跑山鞋品牌來自五湖四海，但共通點全部鞋都用「黃金大底」Vibram。



法國跑手Vincent Bouillard首先衝線，在20小時內跑完。（顏銘輝攝）

長176.4公里的UTMB賽是HOKA UTMB Mont-Blanc最具標誌性的比賽，以19小時54分贏得冠軍的Vincent Bouillard，是HOKA產品開發部的工程師，他所穿的越野跑鞋是HOKA為精英跑手研發的限量款Tecton X 2.5。去年，Jim Walmsley也是穿這對鞋贏得UTMB冠軍，並以19小時37分刷新場地紀錄。

UTMB賽亞軍Baptiste Chassagne是Nike的跑手，他所穿的Kiger 10是Nike最新的輕量越野跑鞋，這對鞋尚未正式推市場，預計在明年4月才上架。至於季軍的厄瓜多爾跑手Joaquin Lopez則是KAILAS跑手，今場穿了Fuga EX 330出戰。

UTMB賽三甲跑手及其跑鞋：

冠軍Vincent Bouillard：Hoka Tecton X 2.5

亞軍Baptiste Chassagne：Nike Kiger 10

季軍Joaquin Lopez：KAILAS Fuga EX 330



Vibram鞋底成為今屆UTMB的最大贏家。（顏銘輝攝）

UTMB賽三甲穿著三個不同品牌的跑鞋，但鞋底品牌卻一模一樣！HOKA Tecton X 2.5用了Vibram Megagrip Litebase大底，而Nike Kiger 10及KAILAS Fuga EX 330也是選用Vibram Megagrip大底。故此，HOKA表面上是贏家，但大獲全勝的其實是Vibram。站上UTMB三甲頒獎台的，全是Vibram鞋底。

被稱為「黃金大底」的Vibram在香港山界早已享負盛名，其中Megagrip大底物料更以抗滑力強見稱，無論在乾地還是濕地，都能夠提供不俗的抓地力。香港天氣潮濕多雨，若果鞋底濕地抗滑力稍差，行山分分鐘變「溜冰」。

至於Litebase是一項Vibram鞋底的輕量化技術，這種技術可以在保持大底的性能下，將重量最多減少30%，並將厚度最多減少50%。

HOKA Tecton X 3用了Vibram Megagrip Litebase大底。（顏銘輝攝）

記者向6位在今屆UTMB、CCC及OCC賽取得好成績的香港跑手查詢，了解他們穿什麼鞋。他們6人選擇了5個品牌的鞋，但不約而同的是，全部鞋款都是用Vibram的鞋底。

梁偉業是今屆UTMB最快的香港跑手。（受訪者提供）

UTMB賽「港一」梁偉業以31小時30分完賽，總排名235位，在男子45至49歲組別排第25名。他所穿的是Dynafit Ultra DNA越野跑鞋，這款鞋用了Vibram Litebase Megagrip大底。梁偉業透露，他還放了一對New Balance Fresh Foam X Hierro v7在中途站，但他最終沒有換到，以Dynafit跑到尾，但那對後備的New Balance也是用Vibram鞋底。

陳國強（左）是組別第3名登上頒獎台。（顏銘輝攝）

今屆唯一能夠登上頒獎台的香港跑手是「毅行先生」陳國強，他是UTMB賽第三快的香港人，在男子60至64歲組別打入三甲，排第3名。他所穿的鞋與Joaquin Lopez一樣，為KAILAS Fuga EX 330，大底為Vibram Megagrip。

謝覺偉的Fresh Foam X Hierro v8鞋底有個醒目的「黃金大底」標誌。（顏銘輝攝）

在101公里的CCC賽，「港一」謝覺偉以12小時30分獲得全場35名，在男子35至39歲組別排第7名。謝覺偉是New Balance的跑手，他所穿的是Fresh Foam X Hierro v8越野跑鞋，與前幾代一樣，也是採用Vibram鞋底。

曾福祥穿的是HOKA Tecton X 3。（顏銘輝攝）

黃偉雄的Norda 005也是用「V底」。（顏銘輝攝）

記者還向CCC賽「港二」黃偉雄及「港三」曾福祥查詢，黃偉雄穿了上月才推出的Norda 005，而曾福祥就穿了HOKA最新出的Tecton X 3，這兩對鞋都是用了Vibram鞋底。Norda 005的是新的Megagrip Elite，而HOKA Tecton X 3則用上Megagrip Litebase。

陳家強所穿的Hoka Tecton X 2亦用上Vibram Megagrip Litebase大底。（顏銘輝攝）

在57公里的OCC賽，陳家強以6小時37分衝線，成為這項賽事最快的香港手，總排名68位，在男子20至34歲組別排39位。他所穿的是上一代的Hoka Tecton X 2，這對去年推出的跑鞋也是用上Vibram Megagrip Litebase大底。

從今屆HOKA UTMB Mont-Blanc可以見到，Vibram在山鞋鞋底市場的強勢。

6位香港頂尖跑手的比賽跑鞋：

謝覺偉：New Balance Fresh Foam X Hierro v8

黃偉雄：Norda 005

曾福祥：Hoka Tecton X 3

梁偉業：Dynafit Ultra DNA

陳國強：KAILAS Fuga EX 330

陳家強：Hoka Tecton X 2

