越野跑｜大嶼山兩峰賽攀鳳凰大東　陳家強克服抽筋2小時50分奪冠

香港的越野跑賽季開始，「CBRE Lantau 2 Peaks大嶼山兩峰賽」周日（6日）舉行，本地跑手陳家強以2小時50分贏得24公里賽冠軍。他表示天氣炎熱，最後一段從黃龍坑郊遊徑落山時差點抽筋。至於女子冠軍朱笑倩亦表示笑到雙腿快要散了，很高興檢查站有西瓜可以消暑。



陳家強贏得24公里賽冠軍。（由公關提供）

這項賽事分為24公里及15公里兩個組別，吸引了超過650名參賽者。24公里組別的賽道極具挑戰性，跑手由東涌起步，經「昂坪棧道」上山，登香港第二高峰鳳凰山後落伯公坳，之後再上香港第三高峰大東山，經歷兩次大攀升，最後經黃龍坑郊遊徑急落山，回東涌衝線。24公里路線的累計爬升接近1900米。

早前代表香港參加天空跑世錦賽的陳家強，以2小時50分53秒的成績完成比賽，他在頒獎台上也明顯難以抬起腳。他賽後說：「今天非常滿意，但天氣比較炎熱和潮濕，最大的困難是最後一段下降至黃龍坑時差點抽筋，最後兩公里多的平路都可以跑得完，不是真的抽着筋回來。」

亞軍陳志強以2小時53分20秒完成比賽，他說：「上一次參加 Lantau 2 Peaks 是2021年10月，今年第二次參加賽事。今次因為星期二跑完另一比賽，有些吃力，在昂坪棧道上過了KC（陳家強），之後去到南大嶼我放鬆跑，讓KC過頭，之後在大東山都會拉鋸狀態。始終KC下山比我快，最後成續成績都算理想。」

24公里賽男子三甲，分別是亞軍陳志強（左起）、冠軍陳家強、季軍黃偉雄。（由公關提供）

排名前5位的男子跑手登上頒獎台。（由公關提供）

季軍黃偉雄比陳志強慢約4分鐘衝線，他說：「今天比賽最具挑戰性的是賽道陡峭崎嶇的地形。整個路段最經典的都是兩個大攀升，由昂坪360到鳳凰山頂，然後伯公坳到大東山。這兩個攀升是最令人深刻，基本上也是最辛苦的。」

24公里賽女子冠軍朱笑倩。（由公關提供）

至於女子24公里全場總冠軍屬於朱笑倩，她以3小時38分18秒完成比賽。她表示：「今天當然很辛苦，尤其是最後兩公里，雙腿都快要散了。但我很高興檢查站有西瓜，這救了我，感謝Action Asia在這麼熱的天氣很照顧跑手。」

24公里賽女子冠軍朱笑倩。（由公關提供）

英國的Joanna Mockford 以3小時42分52秒，獲得女子亞軍。她賽後說：「雖然時間不是我滿意的，我對得到第二名非常開心。最困難的部分是從大東山下坡，因為在最後的黃龍坑下那麼多級樓梯真的很要命。上大東山時速度很慢，但我周圍的很多人上坡也很慢，所以沒有必要太用力，今天超級熱，能夠完成比賽就很開心了。」

女子季軍是簡銘佩，完成時間為以4小時2分47秒。她表示：我對今天的第三名感到滿意，天氣很熱，賽前我很掙扎要不要帶一瓶還是兩瓶水，我很慶幸我帶了兩瓶，這真的救了我。上大東山時感覺很困難，好像永遠都到不了頂。到達山頂時真是鬆了一口氣，但在精神上很辛苦。」

此外，居港匈牙利女跑手Eszter Csillag未能完賽。她在昂坪及伯公坳檢查站都領先，但上大東山時中暑，不得不退賽。